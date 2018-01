Mak Soi Kun denuncia degradação do túnel pedestre da UMAC

O deputado Mak Soi Kun denunciou numa interpelação escrita a degradação do túnel pedestre que liga à Universidade de Macau (UMAC) e avisou que pode afectar a saúde e segurança públicas, além da imagem que a cidade passa para os estudantes internacionais.

Vítor Quintã

Apenas três anos e meio depois do túnel pedestre que liga o Cotai ao campus da UMAC ter aberto ao público, a estrutura dá sinais de “uma grave ausência de manutenção e reparação”, denunciou ontem Mak Soi Kun. Numa interpelação escrita, o deputado pediu ao Governo explicações sobre a degradação do túnel que, segundo ele, representa um perigo para a saúde e segurança públicas.

Escadas rolantes “há muito tempo sem funcionar”, corrimões já ferrugentos, fendas no pavimento, assim como infiltrações de água e manchas de bolor um pouco por todo o lado. É esta a descrição que Mak Soi Kun faz da única ligação pedestre entre a UMAC e o resto da cidade, após, diz ele, ter recebido denúncias de estudantes e professores da universidade.

As fugas de água tornam o pavimento escorregadio, o que significa que os pedestres “podem facilmente cair”, escreve o deputado, o que pode criar problemas de segurança pública. “Ainda pior”, acrescenta a interpelação, “o deficiente saneamento coloca em risco a saúde” de todos os que utilizam o túnel.

Mak Soi Kun sublinha também que “instalações assim tão degradadas” dão uma má imagem de Macau aos milhares de estudantes que vêm do exterior. Segundo os dados mais recentes do Gabinete do Apoio ao Ensino Superior, no ano lectivo de 2015/2016 quase 10 mil estudantes da UMAC eram não residentes.

O deputado tem a certeza que o problema não tem a ver com falta de dinheiro e sublinha o aumento constante do orçamento da UMAC, que atingiu 2,3 mil milhões de patacas este ano, um aumento de 2,3 por cento em relação a 2017. Mak Soi Kun quer saber se esta verba inclui ou não a manutenção e reparações do túnel pedestre.

Problemas crónicos

O túnel subaquático que assegura a ligação entre o Cotai e o campus da UMAC – que inclui o túnel pedestre e um túnel rodoviário – tem sido assombrado por problemas técnicos. Em Fevereiro do ano passado, um dos sentidos do túnel rodoviário esteve encerrado durante uma noite para reparações urgentes, depois de duas condutas de transporte de água terem rebentado.

Na altura o secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu a existência de fugas de água, embora tenha defendido que esses problemas não afectam a segurança da estrutura. Raimundo do Rosário prometeu então encontrar uma solução a longo prazo. O túnel foi alvo de obras de melhoramento durante quase um mês e meio no Verão passado, mas as autoridades não comentaram se o problema de raiz tinha ou não sido resolvido.

Após o fim destas obras, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) lançou um concurso para a prestação de serviços de gestão, manutenção e conservação do túnel, sendo que apenas duas empresas estatais chinesas apresentaram propostas em Julho passado. A proposta mais cara veio da China Road and Bridge Corporation, que pediu 71,8 milhões de patacas, enquanto a Nam Fong – parte do grupo Nam Yue, controlado pelo Governo da província de Cantão – apresentou uma proposta de 56,1 milhões. O PONTO FINAL perguntou à DSAT quem tinha vencido o concurso, mas não recebeu qualquer resposta até ao fecho desta edição.

O grupo Nam Yue foi o responsável pela construção do túnel, cujo orçamento inicial era de 500 milhões de patacas mas que acabou por custar 2 mil milhões. A construção ficou ensombrada pelo colapso de parte do túnel em Julho de 2012, que, de acordo com responsáveis pela obra, terá sido provocada por fortes chuvas. Devido ao colapso, o túnel, originalmente programado para estar concluído no final de 2012, só abriu ao público em Junho de 2014.