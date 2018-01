Governo propõe regime de conciliação para resolver conflitos entre idosos e familiares

O estabelecimento de um regime de conciliação entre idosos e familiares em caso de litígio esteve ontem em discussão na reunião da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. O mecanismo prevê a redução do número de casos nos tribunais do território, ainda que estes não sejam muito habituais.

Joana Figueira

O Governo e a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa concordaram com a criação de um regime de conciliação entre idosos e familiares em caso de litígio por falta de prestação de alimentos, habitação ou património. O objectivo passa por evitar que sejam activados processos judiciais e, assim, reduzir os mesmos, que, normalmente, são “longos”. O grupo de trabalho defende que o mecanismo deve ser obrigatório, mas o Executivo considera que “não é necessário” porque “os litígios não são assim tão frequentes”.

Ho Ion Sang, presidente da comissão que reuniu ontem para discutir a proposta de lei sobre o Regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos, explicou aos jornalistas que o regime de conciliação “trata-se de uma intervenção antes de uma acção judicial”, permitindo que os membros da família e os idosos resolvam os respectivos litígios ao mesmo tempo que é evitada a activação de um processo judicial.

O deputado referiu que será o Instituto de Acção Social (IAS) a mediar os conflitos: “O IAS, também por causa da lei de violência doméstica, já começou a formar mediadores. Seja como for, têm que ser submetidos a acções de formação. De acordo com o IAS, muitos agentes ou pessoal desse ramo de acção social também já receberam esse tipo de formação porque precisam de conhecer os direitos e deveres dos idosos. É esse pessoal que assume a tarefa [de mediar] para conseguir ajudar os idosos e dizer-lhes quais são os seus direitos e deveres”.

Os membros da comissão questionaram os responsáveis do Governo presentes na reunião de ontem sobre o facto de o regime de conciliação não ser obrigatório. “De acordo com a norma vigente, a conciliação depende da vontade de ambas as partes; ou seja, só quando ambas as partes concordarem avançar com uma conciliação é que é possível activar esse processo de conciliação. Se só o idoso é que tem essa vontade e a família, sobretudo aquele que tem obrigação de prestar alimentos, não quiser, então já não [é possível]. Muitas vezes é muito difícil conseguir um sucesso na resolução dos problemas através de conciliação em Macau”, explicou o Executivo.

APOIO JUDICIÁRIO

Outra das questões abordadas na discussão foi o apoio judiciário disponibilizado aos idosos. A comissão apresentou algumas opiniões, nomeadamente para a “aceleração dos procedimentos administrativos”, apontou Ho Ion Sang. A lei vigente já integra um regime relativo à capacidade financeira do idoso e existem “certas restrições para aplicação desse apoio”.

“Nos termos da lei vigente de apoio judiciário, se se pretender alterar ou mexer no regime, se calhar implica a alteração da Lei de Bases Judiciária. Mas são poucos os casos com idosos envolvidos e é por isso que entende o Governo (…) manter a redacção inicial da proposta de lei”, indicou o deputado.

O Executivo garantiu que o diploma poderá ser revisto no futuro e que vai elaborar um relatório para perceber “se o regime de conciliação conseguiu, ou não, surtir o efeito previsto”.