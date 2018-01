Gastronomia macaense vai ter critérios definidos

O Governo vai empenhar-se na preservação da cozinha local e proceder a uma definição de critérios da gastronomia macaense, reiteraram ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e a directora dos Serviços de Turismo, na abertura da segunda edição do Fórum Internacional da Gastronomia. Depois de assegurada a entrada do território na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na área da gastronomia, o Governo vai continuar a trabalhar para Macau estabelecer-se em pleno como cidade criativa.

Cláudia Aranda

O Governo de Macau quer continuar a trabalhar para destacar-se em áreas criativas, depois de assegurada a entrada do território na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na área da gastronomia, em Outubro passado, e ter garantido o lugar na Lista de Património Mundial, em 2005. O desígnio foi ontem reiterado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, falando à margem da cerimónia de abertura da segunda edição do Fórum Internacional de Gastronomia, Macau 2018.

“Temos duas áreas importantes, Macau, cidade património mundial e cidade criativa da gastronomia. Daqui para a frente ainda vamos trabalhar muito e não apenas nesta área da gastronomia, não apenas na área da preservação cultural, ainda vamos desenvolver outras áreas culturais, nomeadamente a área do design, das indústrias criativas, do cinema, da música, literatura e o que é importante é que também temos de combinar com tecnologia e inovação. Daqui para a frente temos de tornar Macau uma cidade criativa”, afirmou o secretário.

Sopa de barbatana de tubarão

A cultura e a gastronomia locais são os trunfos que o Governo quer usar para o território conquistar o título de cidade criativa. A rede da UNESCO cobre sete áreas criativas, o artesanato e arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, música e ‘media arts’. “Temos que tornar Macau uma cidade museu, de galerias, em todas as áreas. A cidade histórica, para nós, é uma galeria principal, é o museu principal, é isso que está a atrair mais turistas”, acrescentou Alexis Tam. Sobre a possibilidade do Governo vir a tomar alguma acção em relação à utilização de barbatana de tubarão, o secretário garantiu que nos banquetes oferecidos pelo Governo não é servida sopa de barbatana de tubarão e sugeriu a utilização de outros ingredientes e a escolha de outro tipo de pratos. “Penso que a gastronomia chinesa tem uma grande variedade, eu não como, e também estou a promover para que as pessoas não comam”, disse.

No contexto da promoção da cultura do território, a gastronomia, que já valeu a entrada de Macau na rede, assume um papel fulcral, pelo que o Governo vai empenhar-se na sua preservação. Para este efeito, explicou a directora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena Senna Fernandes, o Governo vai proceder à recolha de receitas e “definir ‘os standards’ da comida macaense”. “Para que as pessoas tenham uma referência daqui para a frente, isto também ajuda à promoção da gastronomia macaense e, por outro lado, a preservar esta identidade cultural”, disse.

Senna Fernandes referiu que o Governo tenciona realizar este trabalho de pesquisa e recolha em conjunto com entidades como o Instituto Cultural, o Instituto de Formação Turística (IFT), as associações de gastronomia macaense, académicos e peritos da gastronomia macaense. “Temos que trabalhar em conjunto para chegar a uma maneira de definir o que é a gastronomia macaense”, sublinhou.

“Tremenda oportunidade”

Para Getachew Engida, vice-director-geral da UNESCO, a entrada do território na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, constituída por 180 membros, “é importante” para Macau, pois “aumenta a sua visibilidade” no mundo. Na opinião do responsável da UNESCO, esta “é uma tremenda oportunidade” de utilizar a criatividade no desenvolvimento sustentável da cidade, mas que envolve esforços da indústria, do Governo, das organizações.

Durante o processo de candidatura à rede, Macau apresentou um plano de trabalho de quatro anos com vista a afirmar-se enquanto Cidade Criativa, explicou Senna Fernandes. No final deste período, o Governo deverá apresentar um relatório a dar conta das metas atingidas. O plano prevê seis áreas de trabalho, em que se incluem o estabelecimento de uma entidade de coordenação e supervisão dos trabalhos, liderada pelo secretário da tutela, Alexis Tam. Outra área de trabalho passa pela sensibilização da população sobre esta rede e a divulgação a nível mundial. A terceira componente consiste no intercâmbio entre universidades. Na segunda edição do Fórum Internacional de Gastronomia participam representantes de várias cidades criativas, com quem o Governo manteve já reuniões com vista a trabalharem em conjunto.