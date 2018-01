Dirigente da UNESCO: Risco de saída da Lista do Património Mundial existe sempre

O vice-director-geral da UNESCO, Getachew Engida, sugeriu ontem que a possibilidade de uma cidade perder o título de Património Mundial da humanidade está sempre presente, manifestando, todavia, confiança no Governo de Macau em ultrapassar quaisquer problemas que possam existir.

Getachew Engida afirmou que “existe sempre o risco [de perda do título], se não se seguirem os termos e condições para a manutenção na Lista do Património Mundial, se não o protegerem, se não se certificarem de que não está a ser danificado”. Falando à margem da cerimónia de abertura do Fórum Internacional de Gastronomia, realizada ontem na Torre de Macau, o dirigente da UNESCO explicou que não está ciente do caso em específico, mas que o risco existe, “não só em Macau, mas também em muitos outros países”.

No dia anterior, por ocasião do lançamento do Ano da Gastronomia de Macau, o dirigente não havia tecido comentários acerca do atraso de quase três anos de Macau na entrega à UNESCO do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico. O Comité do Património Mundial da UNESCO exigiu em 2013 a submissão deste documento até 1 de Fevereiro de 2015. No ano passado o Comité do Património Mundial manifestou preocupação em relação à demora no plano de gestão, urgente num contexto de forte pressão sobre o património decorrente do desenvolvimento económico. Ontem, Getachew Engida voltou a deixar claro que se encontra em Macau no contexto das cidades criativas de UNESCO e que a questão do património mundial insere-se noutro departamento específico.

O dirigente mostrou-se, todavia, confiante: “tenho a certeza que eles [o Governo] encontrarão meios de resolver os problemas, de uma maneira ou de outra”, acrescentou, explicando que há sempre oportunidade de negociação e conversação com os técnicos especialistas do organismo. O responsável deu a entender que Macau pode continuar a contar com o apoio da organização. “A UNESCO está empenhada em proteger o património mundial, onde quer que este esteja, em Macau e em outros lugares. Portanto, encorajamos que este património seja protegido, para que não perca o valor, que não seja danificado”.

Em relação à pressão imposta pelo desenvolvimento do território, o responsável admitiu que “é sempre um desafio equilibrar a sustentabilidade do património e as necessidades económicas das pessoas”. Mas, “é possível ter um desenvolvimento sustentável e proteger o património. Não é impossível”, garantiu. CA