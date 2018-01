Consultas públicas sobre Centro Histórico e Lai Chi Vun lançadas este mês

O público vai ser chamado este mês a pronunciar-se acerca do Plano de Gestão e Salvaguarda do Centro Histórico de Macau e também do procedimento de classificação patrimonial dos estaleiros navais de Lai Chi Vun. Este processo deverá ser concluído até Dezembro deste ano, devendo ter como resultado a classificação das estruturas como “sítio”.

Catarina Vila Nova

O Instituto Cultural (IC) vai lançar as consultas públicas referentes ao Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau e ao procedimento de classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun, respectivamente, a 20 e 22 de Janeiro. O plano, exigido pelo Comité do Património Mundial da UNESCO, terá que ser entregue a este organismo até Dezembro, após um atraso de quase três anos. Segundo explicou ontem Leong Wai Man, vice-presidente substituta do IC, em conferência de imprensa, este documento irá incidir em quatro elementos principais: normas de controlo e gestão da paisagem, restrições à construção, medidas de protecção do tecido urbano e critérios para o restauro arquitectónico.

Esta será a segunda vez que o público é consultado acerca do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico, após uma primeira consulta pública em Dezembro de 2014 que recebeu mais de cinco mil opiniões. Porém, como recordou ontem Leong Wai Man, esta primeira consulta cingiu-se ao “enquadramento” deste plano. “O conteúdo da consulta desta vez será mais enriquecido”, explicou. “Na zona de protecção do Centro Histórico também será limitado quanto à altura de construção, não podem ultrapassar os 20 metros”.

“O conteúdo completo será mais sobre as ruas pitorescas, quais merecem atenção especial, [as regras para] instalação de reclames e tabuletas, o pavimento a utilizar, restrições de construção dentro do Centro Histórico, o valor do corredor visual e medidas de gestão deste corredor visual”, acrescentou Sou Kin Meng, chefe substituto da Divisão de Estudos e Projectos do IC. “Também apresentamos as ruas que devem ser preservadas, a sua largura, relações da ligação entre diferentes ruas e espaços públicos e quanto ao restauro dos edifícios também apresentamos princípios que devem ser obedecidos”, complementou.

O Plano de Salvaguarda irá compreender os 11 principais corredores visuais, as 19 ruas pitorescas e os 24 espaços e ruas com necessidades de protecção especial. Como objecto de monitorização serão definidos os oito largos e os 22 bens imóveis classificados e que “constituem a parte fundamental do Centro Histórico de Macau”. Após a conclusão deste documento, o IC vai proceder à formulação de um regulamento administrativo relativo ao mesmo que será também apresentado ao Comité do Património Mundial da UNESCO.

A consulta pública do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau decorre de 20 de Janeiro a 20 de Março. Serão realizadas quatro sessões públicas nos dias 27 de Janeiro, 11 de Fevereiro, 4 e 11 de Março, sendo que apenas na primeira será disponibilizada interpretação simultânea em português.

O Comité do Património Mundial da UNESCO exigiu em 2013 a entrega do Plano de Salvaguarda que deveria ter sido submetido até Fevereiro de 2015. A justificação dos sucessivos atrasos prendeu-se com a entrada em vigor da Lei de Salvaguarda do Património Cultural apenas em 2014. O IC tem agora até 1 de Dezembro deste ano para apresentar este relatório que irá “abranger o progresso de trabalho sobre a elaboração do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau”, explicou Leong Wai Man.

O Centro Histórico de Macau foi inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO em Julho de 2005, tendo-se tornado no 31º sítio designado como Património Mundial na China. Nele estão incluídos locais e imóveis como o Templo de A-Má, a Casa do Mandarim, o Largo do Lilau, a Igreja de Santo Agostinho e o Largo do Senado.

CLASSIFICAÇÃO DE LAI CHI VUN COMO “SÍTIO” CONCLUÍDA ATÉ DEZEMBRO

O processo de classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun foi iniciado em Dezembro último e, de acordo com a Lei de Salvaguarda do Património Cultural, deverá ser concluído no prazo de 12 meses. No final, estas estruturas serão classificadas como “sítio”, ao abrigo da mesma lei. Segundo explicou ontem Leong Wai Man, esta classificação prende-se com a relação que os estaleiros têm “com as montanhas e as costas marítimas”. O testemunho que prestam acerca da evolução das artes da construção naval e o “estilo quotidiano da povoação” são também razões para esta classificação.

De acordo com a Lei de Salvaguarda do Património Cultural, são classificados como “sítio”, “as obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, notáveis pelo seu interesse cultural relevante, incluindo os locais de interesse arqueológico”. Actualmente, segundo confirmou Leong Wai Man, restam em Lai Chi Vun apenas 12 estaleiros navais, após dois terem sido demolidos em Março último pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e um outro ter colapsado aquando da passagem do tufão Hato.

A consulta pública sobre o procedimento de classificação de bem imóvel dos estaleiros navais de Lai Chi Vun irá decorrer entre 22 de Janeiro e 22 de Março. As três sessões irão realizar-se nos dias 27 de Janeiro, 11 e 24 de Fevereiro, sendo que apenas na primeira será disponibilizada interpretação simultânea em português.