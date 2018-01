Chefe do Executivo em repouso após contrair Gripe A

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, encontra-se em casa, em repouso, após ter contraído Gripe A. Em comunicado dos Serviços de Saúde, ontem divulgado, Lei Chin Ion, director dos serviços, confirma que o diagnóstico foi feito na passada terça-feira.

“Após consulta médica e de acordo com as recomendações dadas pelo médico foi sugerido que o Chefe de Executivo tivesse um repouso em sua casa e desde então o estado clínico tem tido melhorias, não havendo razões para preocupação”.

A mesma nota esclarece que “o Chefe do Executivo é alérgico aos componentes da vacina antigripal o que impossibilitou a sua vacinação”. Durante o período de ausência do líder do Governo, Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, exercerá interinamente as funções de Chefe do Executivo.