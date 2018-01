Candidatos para adopção de galgos continuam a aumentar

A ANIMA já recebeu 410 formulários para adopção de animais, desde que foi lançada a campanha internacional #SaveTheMacauGreyhounds. O número de organizações mundiais e pessoas que apoiam formalmente a associação de protecção dos direitos dos animais também tem vindo a crescer.

Joana Figueira

Os últimos dados mostram que são mais de quatro dezenas as organizações internacionais de protecção dos direitos dos animais que apoiam formalmente a campanha #SaveTheMacauGreyhounds. A Sociedade Protectora dos Animais de Macau – ANIMA marcou o arranque da iniciativa que conta também com a liderança da GREY2K USA Worldwide, dos Estados Unidos, e da Pet Ievrieri, de Itália. Até ao momento, a associação local já recebeu 410 formulários de adopção.

“Facilmente poderemos chegar às 650 fichas de adopção”, afirmou Albano Martins, presidente da ANIMA, referindo-se ao número total de galgos com destino incerto após o fecho, em Julho próximo, do Canídromo, considerado uma das mais cruéis pistas de corrida.

A ANIMA tem actualmente 410 possíveis adoptantes para os animais, incluindo organizações internacionais e indivíduos de Hong Kong, Reino Unido, Áustria, França, Austrália, Canadá, Taiwan, Alemanha, Brasil, Macau, entre outros. “Nós nunca iremos mandar galgo algum para o exterior sem que a organização do exterior, do sítio onde há o adoptante, tenha uma palavra a dizer relativamente ao adoptante. Nesta fase, apenas registamos os nomes individuais e registamos o nome das organizações de resgate que querem receber animais”, garantiu Albano Martins. O activista revelou ao PONTO FINAL que já foram rejeitados 20 candidatos dos EUA e um do Laos, uma vez que o país não tem lei de protecção de direitos dos animais.

A ANIMA tem vindo a intensificar a campanha internacional e, recentemente, ganhou aliados de peso: os músicos Roger Taylor e Brian May (da banda britânica Queen) e a ex-actriz francesa Brigitte Bardot, que escreveram ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, pedindo que os animais sejam entregues à ANIMA para, assim, assegurar a sua segurança e ajudar a encontrar famílias adoptivas.

“A ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, de Itália, é uma das organizações mais antigas do mundo, de 1800, e mandou uma carta ao embaixador da China na Itália a pedir para que os animais sejam colocados na ANIMA”, acrescentou Albano Martins.

Em Portugal não têm sido apenas os meios de comunicação a dar destaque ao tema. “Desde que convivemos com a Dora que ficámos mais atentos a estas causas e queremos ajudar da melhor forma que conseguirmos. Temos feito alguns apelos através do nosso Instagram, não só em relação à situação do Canídromo de Macau, como também ao projecto “Yo Galgo”, um filme que ainda está a ser realizado e que retrata a cruel realidade da caça com galgos em Espanha”, contaram ao PONTO FINAL Raquel Costa e Rodolfo Gameiro, administradores da conta de Instagram (@dora_figalga) que mostra a sua cadela, Dora, em situações quotidianas.

Raquel e Rodolfo receberam a Dora em 2012: “Na altura não fazíamos a menor ideia da problemática que estava associada aos galgos. Talvez por ser difícil de imaginar que estes cães pudessem ser tão explorados e maltratados, pois são animais com uma extraordinária sensibilidade”, assumem.

Os dois portugueses afirmam não ter conhecimento de associações portuguesas ou individualidades que estejam a apoiar a causa, mas garantem que apoiam “tudo o que seja em defesa e benefício dos galgos”.