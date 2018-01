Benfica e Ka I cautelosos no arranque da Liga de Elite

A Liga de Elite regressa hoje aos relvados de Macau e logo com um jogo grande nesta primeira jornada, entre Benfica e Ka I, dois dos candidatos ao título. Em declarações ao PONTO FINAL, os dois técnicos fizeram uma abordagem cautelosa, lamentando não terem tido a oportunidade de testar as respectivas equipas em jogos amigáveis.

Pedro André Santos

Benfica e Ka I vão amanhã medir forças naquele que será o jogo grande da jornada, que marca também o arranque de mais uma temporada da Liga de Elite. Comparativamente à temporada passada, o Benfica mantém grande parte do plantel, mas tem um novo líder no banco: Bernardo Tavares.

O técnico português treina os encarnados há pouco mais de duas semanas e terá já um grande desafio na primeira jornada. “Muito complicado. Estou a tentar recolher o máximo de informações do Ka I, sei que mudaram de treinador mas os jogadores nem tanto. É a primeira vez que inicio o campeonato sem saber quase nada da equipa adversária e não gosto de ter surpresas. Tenho que preparar a equipa para os diversos planos e é isso que estamos a fazer”, disse Bernardo Tavares em declarações ao PONTO FINAL.

O técnico das “águias” do território lamenta as condições de treino que tem encontrado em Macau, sobretudo por não ter tido a possibilidade de ver os jogadores num campo de futebol de onze para, assim, perceber “a ocupação racional de espaços”, antevendo, por isso, “muitas dificuldades” frente ao Ka I.

Apesar de ser apenas a primeira partida, Bernardo Tavares quer estrear-se com uma vitória, lembrando que o campeonato de Macau é bastante curto. “É muito importante ganharmos, estive a ver a estatística dos campeonatos anteriores e uma equipa que perca seis pontos dificilmente será campeã. Isto é uma competição que tem 18 jornadas, é muito curto. Não dá tempo para recuperar, por isso é importante na nossa ideia de jogo criar estratégias e um plano para depois chegarmos ao final do jogo e dizermos que fizemos tudo para o ganhar”, concluiu.

Do lado oposto estará Josecler, um dos técnicos mais experientes do futebol local. O treinador brasileiro regressou este ano ao Ka I e promete uma equipa aguerrida frente ao actual campeão. “É 50-50 para cada lado, o Ka I não se vai esconder do jogo, os jogadores que temos têm condições de jogar. Acredito [que podemos vencer], coloco sempre na cabeça dos jogadores que eles podem, e com certeza vamos lutar até ao fim”, disse ao PONTO FINAL.

Descrevendo a partida como “mais um desafio”, Josecler não tem problemas em considerar o Benfica como “a melhor equipa do campeonato” na actualidade, mas conta com um plantel motivado para procurar fazer uma surpresa no arranque da jornada.

William Gomes será, porventura, o trunfo principal de Josecler para tentar marcar golos. O avançado brasileiro, que já representou o Benfica, garante que a equipa está “na maior força” neste arranque de campeonato. “O favoritismo é sempre do Benfica mas vamos tentar fazer frente. É o primeiro jogo, as equipas não estão ainda na sua melhor fase, ainda sem entrosamento. O Benfica teria uma vantagem muito maior se tivessem mantido a equipa do ano passado, acredito que mantêm o favoritismo mas não tanto como antes. Nós temos a nossa força e vamos jogar de igual para igual para tentar vencer a partida”, frisou.

O compatriota Batista, que também já representou o Ka I, será o seu principal adversário em campo. O guarda-redes brasileiro, apontado como um dos melhores do campeonato, considera que a entrada do novo técnico foi “produtiva”, esperando um duelo bastante aceso frente ao Ka I. “As expectativas são as melhores possíveis, já conheço o adversário, até porque já estive do outro lado, mas gora sou do Benfica e irei lutar pela vitória. Vamos iniciar a temporada a jogar contra um adversário com qualidades e que tem grandes atletas, inclusive o maior artilheiro de Macau [William Gomes], é de empolgar qualquer atleta”, referiu.

A partida entre o Benfica e o Ka I está marcada para amanhã, às 20h30, no Estádio da Taipa. Antes, CPK e Lai Chi defrontam-se, às 18h30, enquanto que domingo medem forças Sporting e Ching Fung, às 14h, e Alfandega e Polícia, às 16h. A jornada abre hoje, com o recém-promovido HS a defrontar o Monte Carlo, às 21h.