ANIMA volta a ser alvo de ataque informático

Foi o terceiro ataque informático ao website da ANIMA, o que esta semana fez com que uma ficha de adopção para animais, disponibilizada no website da associação, fosse replicada mais de 800 vezes. Albano Martins, presidente da organização, defende que o ataque se deve ao facto de a campanha internacional #SaveTheMacauGreyhounds estar a “incomodar alguma gente”.

Joana Figueira

A Sociedade Protectora dos Animais de Macau – ANIMA voltou a ser alvo de um ataque informático, desta feita e pela primeira vez “para bloquear o servidor [do website], impedindo-o de receber e-mails de adopções”. Albano Martins, presidente da organização, disse ontem que, entre as 23h56 e as 0h09 do dia anterior, um formulário de adopção para galgos do Canídromo disponibilizado no website da associação foi replicado mais de 800 vezes. O responsável acredita que esta é mais uma manifestação para “lançar o descrédito sobre a ANIMA”, garante que todos os casos serão alvo de queixa junto das autoridades policiais e prestará declarações, na próxima semana, na Polícia Judiciária.

“Isto normalmente acontece quando a nossa campanha #SaveTheMacauGreyhounds se intensifica e eu acredito que é uma resposta ao facto de nós termos feito uma visita ao Gabinete de Ligação para pedir o bloqueio da entrada dos animais na China. Penso que quem fará isso são pessoas que estão ligadas a um grupo que é a favor das corridas de galgos. Isto não é brincadeira nenhuma, já não é a primeira vez que nós somos atacados, mas desta forma é a primeira vez”, contou Albano Martins ao PONTO FINAL.

A reunião com o Gabinete de Ligação havia sido pedida no ano passado pela ANIMA, que foi contactada pelo organismo para agendamento do encontro. A reunião, “com pessoas jovens mas com posições relevantes na estrutura”, “correu muito bem”, revelou Albano Martins.

“Mostrámos ao Gabinete de Ligação que, sendo a ANIMA uma organização local, ou seja, uma organização chinesa, nós víamos com alguma preocupação a possibilidade de, caso o Governo de Macau não impusesse restrições à saída desses animais para fora, que a China acabasse por vir a receber animais vindos de Macau que, na nossa opinião, não iriam para a República Popular da China para serem protegidos. Iriam, provavelmente, para alimentar pistas particulares que trariam consigo a possibilidade de haver jogo ilegal; ou seja, violar as próprias regras e leis da República Popular da China”, explicou o activista.

Segundo Martins, o Gabinete de Ligação “ficou sensibilizado”. “Fiquei com a sensação que o Gabinete de Ligação nos vai ajudar a impedir a entrada desses animais na China”, afirmou.

A ANIMA também reuniu com o presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). “Manifestámos as nossas preocupações por o Canídromo não ter um plano claro de como vai resolver o problema destes animais todos, agora que a Angela Leong diz que vai adoptá-los todos, se necessário for. Quando se aproximar o final de Julho, se não houver uma solução para esses animais, vai tudo cair em cima do próprio Governo, porque é ao Governo que eles vão entregar os animais, já que a ANIMA é pessoa ‘non grata’ para esse tipo de instituição”, disse o também economista, acrescentando que “o Governo é, em última análise, o principal responsável pelo bem-estar animal”.