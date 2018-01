Vong Hin Fai e Kou Hoi In batem em retirada

Os deputados Vong Hin Fai e Kou Hoi In retiraram ontem uma polémica proposta para impedir recursos sobre suspensões de mandatos, horas antes de ir a votação na Assembleia Legislativa. José Pereira Coutinho chamou-lhe “uma vitória da sociedade” de Macau.

Vítor Quintã

As galerias do hemiciclo da Assembleia Legislativa (AL) estavam repletas de jornalistas – locais e não só – e observadores ontem à tarde. O foco das atenções era uma proposta para impedir recursos sobre suspensões de mandatos. Mas quando chegou a hora do começar o debate, o presidente da AL revelou a surpresa. Poucas horas antes, Ho Iat Seng tinha aceite um pedido apresentado pelos deputados por detrás da iniciativa, Vong Hin Fai e Kou Hoi In, para retirar o projecto de resolução.

No pedido entregue a Ho Iat Seng, os dois deputados reiteram que a proposta “não se direcciona para um determinado caso,” mas tem sim uma “natureza abstracta. Ainda assim, reconhecem que “não se afasta a possibilidade de alguém ligar este acto” ao caso de Sulu Sou, o deputado cujo mandato foi suspenso a 4 de Dezembro, tendo recorrido para o Tribunal de Segunda Instância (ver página 5).

“É uma vitória da sociedade,” disse José Pereira Coutinho aos jornalistas no final da sessão. “Nunca na minha vida como deputado assisti a tamanha reacção, da sociedade, da comunidade jurídica, quer chinesa quer portuguesa,” acrescenta o deputado. O advogado Sérgio de Almeida Correia sublinhou ao PONTO FINAL no domingo que “as leis não são feitas para casos concretos, com excepção de autocracias”. Apenas um de muitos juristas a descrever a proposta como um ataque à independência dos tribunais.

Nova proposta “oportunamente”

A carta escrita por Vong Hin Fai e Kou Hoi In nega “qualquer intenção de influenciar ou de interferir no poder judicial”, mas admite que “na sociedade também se registam entendimentos diferentes”. “Cancelámos esta resolução porque os nossos colegas tinham um entendimento pouco claro das questões em causa,” disse Kou Hoi In no final da sessão. “Houve coisas que não conseguimos clarificar,” lamentou o deputado, que reiterou que a intenção era apenas esclarecer que a suspensão ou perda do mandato são actos de natureza política.

“Espero que tenham aprendido a lição e não voltem a repetir os erros,” disse Pereira Coutinho. Mas tanto Kou Hoi In como Vong Hin Fai prometem “aperfeiçoar” a proposta e voltar à carga “num momento mais adequado e quando estiverem reunidas as condições necessárias”. No final da sessão, Vong Hin Fai acrescentou que iriam “ponderar” quanto a apresentar uma nova resolução ou mesmo um projecto de lei “oportunamente”. Pressionado pelos jornalistas, o deputado recusou-se a confirmar se a proposta ficaria na gaveta pelo menos até haver um veredicto no julgamento de Sulu Sou pelo crime de desobediência qualificada, que levou à suspensão do mandato.

Desculpas pedidas

“Não acredito que eles tenham a coragem de voltar a apresentar, como sempre aconteceu,” disse Pereira Coutinho. O deputado relembrou que também o Governo tinha prometido uma segunda versão do regime que previa um pacote de benefícios para os titulares dos principais cargos públicos. A proposta foi retirada em Maio de 2014, após os maiores protestos desde a transição, e nunca mais mencionada pelas autoridades.

Pereira Coutinho diz, no entanto, que a retirada não chega para esquecer a polémica e desafiou Kou Hoi In e Vong Hin Fai a “pedir desculpa à toda a sociedade”. Embora os deputados tenham descrito a proposta como importante para “assegurar a estabilidade” da AL, Pereira Coutinho defende que eles “prejudicaram a imagem da própria Assembleia”.

O presidente da AL não foi poupado também, com Pereira Coutinho a dizer que entre as “várias gafes e erros” cometidos por Ho Iat Seng está a decisão de não pedir um parecer jurídico antes de submeter esta proposta ao plenário. O deputado aproveitou para lembrar a diferença de tratamento em relação, por exemplo, a uma deliberação sobre a preservação da reserva natural de Coloane, cuja votação esteve cinco meses para ser agendada.

A deputada Agnes Lam disse ao PONTO FINAL estar satisfeita com a retirada da proposta e defendeu que os membros da AL têm de “ser muito cuidadosos no que dizem, porque pode ser associado com o caso” de Sulu Sou. Mas Pereira Coutinho diz que já vem tarde, porque “não há dúvida que o dano está causado” no que toca a pressionar os tribunais.