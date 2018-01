Tribunal quer documentos da suspensão de Sulu Sou

O Tribunal de Segunda Instância já pediu à Assembleia Legislativa todos os documentos ligados à suspensão do mandato de Sulu Sou. Em causa está o pedido de suspensão de eficácia da decisão apresentado pelo deputado.

Vítor Quintã

O pedido de suspensão da decisão que interrompeu o mandato do deputado Sulu Sou já está em movimento. Os deputados José Pereira Coutinho e Agnes Lam confirmaram ontem ao PONTO FINAL que já receberam do presidente da Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng, uma notificação do Tribunal de Segunda Instância (TSI) a pedir todos os documentos ligados ao processo que decorreu no mês passado.

Segundo Pereira Coutinho, o tribunal pediu “os diários da Assembleia”, “a gravação em áudio, os processos de instrução que eventualmente existam – que eu digo que não existem – para serem apreciados”. O deputado defende que a Comissão de Regimento e Mandatos não abriu de facto um processo de suspensão. Uma tese também defendida num outro recurso paralelo, que pede ao TSI para clarificar se houve ou não ilegalidades cometidas pela AL, incluindo no que toca ao seu direito de defesa.

Este pedido de suspensão de eficácia levou o Tribunal Judicial de Base na terça-feira a adiar o julgamento de Sulu Sou por desobediência qualificada. Em Maio de 2016, após um protesto contra uma doação de 100 milhões de renminbis à Universidade de Jinan, na China Continental, uma mão-cheia de manifestantes lançou pequenos aviões de papel para o interior da residência oficial do Chefe do Executivo. Scott Chiang e Sulu Sou foram identificados pela polícia e depois acusados do crime de desobediência qualificada, que corresponde a uma pena de prisão até dois anos ou pagamento de multa até 240 dias. Sulu Sou perderá o mandato se for condenado a uma pena de prisão de pelo menos 30 dias.

Porém, a juíza Cheong Weng Tong avisou na terça-feira que, se o TSI aceitar o pedido de suspensão de eficácia, o deputado retomaria as funções, o que impediria, por conseguinte, o processo judicial de avançar. Sulu Sou chegou mesmo a aventar a possibilidade de desistir do pedido para “permitir que o processo prossiga”. No entanto, Scott Chiang confirmou ontem à tarde que tinham decidido manter o pedido de suspensão de eficácia.

Pereira Coutinho diz que está ainda à espera de saber qual será a resposta de Ho Iat Seng ao TSI. “Sou uma quota-parte legítima da Assembleia, tenho o direito de saber e receber em tempo útil tudo aquilo que em nosso nome é informado aos tribunais,” defende o deputado.

Agnes Lam foi mais longe e acredita que os deputados devem reunir-se para discutir como responder à notificação do TSI. “É muito complicado, porque não podemos interferir num julgamento que está a decorrer, mas ao mesmo tempo a Assembleia já está envolvida neste caso,” sublinha. “Nada há no regimento que nos diga como lidar com este tipo de situações. Não sei como vamos responder,” admite a deputada.