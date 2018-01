Trabalho em dia de tufão fica para a próxima

A Secretária para Administração e Justiça, Sónia Chan, diz que um eventual subsídio para os funcionários públicos obrigados a trabalhar durante dias de tufão vai ter de ficar para uma próxima revisão do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública, apesar dos apelos de alguns deputados ontem na Assembleia Legislativa (AL). Leong Sun Iok sublinhou que em dias de tufão há funcionários públicos, como por exemplo pessoal da saúde, protecção civil e forças de segurança, que “tem de trabalhar e mesmo fazer horas extraordinárias, correndo riscos e incorrendo despesas extras com o transporte”.

O deputado ligado à Federação das Associações dos Operários pediu a Sónia Chan para introduzir subsídios para este pessoal. Deu como exemplo Hong Kong, onde os funcionários já recebem um subsídio por trabalho em dia de tufão ou tempestade. Mas a Secretária disse que este assunto “vai remetido para uma próxima revisão do estatuto”, sem explicar porquê.

Os deputados também mostraram dúvidas sobre a decisão de eliminar o limite anual de 300 horas de trabalho extraordinário, mantendo ainda assim o tecto de 52 horas por mês. “O limite mensal também vai ser ultrapassado devido à enorme carga de trabalho” dos funcionários públicos, avisou Song Pek Kei.

Sónia Chan admitiu que o volume de trabalho da função pública “tem vindo a aumentar e levou a uma sobrecarga” do pessoal que “tem de fazer horas extraordinárias, muitas vezes sacrificando o seu tempo de descanso”. Mas a Secretária defendeu o limite mensal, que “até agora, tem dado provas de eficiência, mas humanitária, do ponto de vista de gestão de pessoal”.

A revisão do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública foi aprovada na generalidade, com a abstenção do deputado José Pereira Coutinho. VQ