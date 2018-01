Resultado do concurso público do Museu do Grande Prémio conhecido até Março

Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), disse ontem que o resultado do concurso público para a remodelação do Museu do Grande Prémio deverá ser conhecido “ainda dentro do primeiro trimestre”. A responsável revelou que foram recebidas 11 propostas para o concurso público “Empreitada de Concepção da Decoração e Obra do Museu Temático do Grande Prémio”. Destas, apenas uma não reuniu as condições e requisitos necessários pelo que a DST encontra-se agora a analisar 10 propostas. “A apreciação é muito complexa, estamos a falar de um investimento de 300 milhões por isso temos que fazer uma apreciação escrupulosa”, disse Senna Fernandes.

Por definir continua a localização do Museu do Vinho, encerrado desde Julho de 2016. Senna Fernandes explicou que em Coloane existem “limitações em termos de altura” pelo que ainda estão a “trabalhar para encontrar um sítio”. “Apesar de não ter outro local para podermos escolher neste momento, esperamos poder ter outras ponderações para ter um outro sítio para pôr este museu”, disse a directora da DST.