Recorde do Guinness para rolo de biscoito mais comprido do mundo estabelecido em Macau

Tem 10 metros de comprimento e para o fazer foram precisos mais de mil ovos, 20 tentativas e 70 alunos do Instituto de Formação Turística (IFT). Foi desta forma que se conseguiu bater o recorde do Guinness para o rolo de biscoito mais comprido do mundo através da Associação Internacional de Macau de Festas de Carnaval. Depois de concluído, o biscoito teve que ser consumido na totalidade para que o título fosse válido.

“Assumimos que o processo iria ser muito difícil porque a máquina é muito pequena, pelo que precisávamos de muitos estudantes. Basicamente, os 70 alunos misturaram a manteiga com os ovos, o açúcar e o sal em cada uma das máquinas e depois juntaram tudo um por um”, explicou Billy Kuok, vice-presidente da associação, após a entrega do certificado por um representante da Guinness World Records.