Idosos: Comissão espera novo texto da proposta de lei no início de Fevereiro

A população de Macau está a envelhecer rapidamente e há um número cada vez maior de pessoas idosas que cuidam dos pais mais velhos. Ontem a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa voltou a reunir-se com o Governo para discutir a proposta de lei para o estabelecimento de um regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos. O organismo aguarda que o Governo apresente novo texto da proposta de lei no início de Fevereiro.

Cláudia Aranda

Mais de 63 mil pessoas, cerca de 8,8% dos residentes do território, já se incluem na definição de “idoso”, integrando o grupo populacional com idade igual ou superior a 65 anos, sendo que muitos deles ainda têm que cuidar dos respectivos pais.

Ontem a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa voltou a reunir-se com o Governo para discutir a proposta de lei para o estabelecimento de um regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos. Entre outras questões, o organismo quer que o diploma inclua mais matéria tendo por base os princípios das Nações Unidas para as pessoas idosas, que a redacção do texto seja explícita no que respeita a obrigações para com os idosos e sanções para quem viole os direitos e interesses destas pessoas, além de exigir do Governo uma definição clara sobre os beneficiários desta proposta de lei.

A comissão espera que o Executivo apresente novo texto em princípios de Fevereiro, de maneira a emitir parecer sobre a proposta de lei antes do Ano Novo Chinês.

Comissão quer benefícios só para residentes

A comissão quer que o Governo clarifique quais os serviços de cuidados de saúde que são gratuitos, previstos no artigo 8º, e pediu que o Executivo esclareça também “se só os residentes podem usufruir desses serviços gratuitos”.

“Temos muitos diplomas que envolvem benefícios sociais, isso implica a utilização do erário público. Entendemos que esses benefícios devem ser só atribuídos aos nossos residentes”, explicou o presidente da Comissão, Ho Ion Sang, após ter sido questionado pelo PONTO FINAL sobre se os não-residentes estarão abrangidos pelo diploma. Para já, a proposta de lei define enquanto idoso, e consequentemente destinatário dos benefícios, os residentes da RAEM com idade igual ou superior a 65 anos, independentemente da nacionalidade ou de ser, ou não ser, residente de Macau, explicou o deputado.

No entanto, a Comissão entende que, de acordo com o artigo 6º, “tudo o que implica direitos, benefícios, seguranças sociais suportados por recursos financeiros públicos podem ser definidos, especialmente os requisitos relativos à qualidade dos titulares dos direitos em causa, ou seja, só para os nossos residentes”, acrescentou Ho Ion Sang. Alguns benefícios, contudo, podem ser alargados a não residentes, no caso do acesso aos assentos prioritários nos transportes públicos ou tarifas de entradas dos museus, exemplificou o deputado.

A Comissão quer ainda que a redacção da proposta de lei descreva claramente que quem violar os direitos e interesses dos idosos “incorre em responsabilidade civil ou criminal nos termos legais, em relação à prestação de alimentos e cuidados tal como está previsto” na lei. “Caso as pessoas que têm a obrigação de prestar alimentos não cumpram voluntariamente as suas obrigações, o artigo 7º diz que em tudo o que não estiver previsto na presente lei no que respeita à prestação de alimentos aplica-se subsidiariamente as disposições constantes do código civil”, explicou o presidente da comissão.

Apoios para quem presta cuidados

Ho Ion Sang admitiu que, na prática, a situação dos idosos que têm que sustentar os pais “é difícil”. A proposta de lei prevê ajuda aos prestadores de cuidados a idosos, como formação e assistência, e a obrigação do Governo de “incentivar e apoiar” os membros da família a cuidar dos idosos. A Comissão deu a entender que está ciente da situação dos idosos que cuidam dos pais e adiantou, na discussão mantida ontem, que o Governo acolheu os seus argumentos e que se comprometeu a ajustar a redacção do texto e a estudar os pormenores. “Estamos a aguardar a nova redacção, depois da reunião técnica vamos ver”.

No que respeita à habitação, a nova versão do artigo 10º estabelece que essa necessidade deve ser preenchida pelas pessoas com a obrigação de prestar alimentos e cuidados. “Para além disso, o Governo também tem uma política, quando os idosos sofrem de insuficiência de meios económicos pode atribuir ou prestar um apoio à habitação. Para além do cuidado domiciliário, o Governo também está disponível para atribuir uma casa aos idosos que sofrem de dificuldades económicas”, afirmou o presidente da Comissão.

Em relação ao emprego, é entendido que a proposta de lei “precisa de um artigo próprio para dizer à população que não podemos discriminar os idosos”, explicou Ho Ion Sang. “Também temos que incentivar as empresas privadas a contratar mais idosos, para que estes possam continuar a contribuir para a sociedade”, acrescentou.