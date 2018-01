DST prevê crescimento de turistas até 3% este ano

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) prevê uma “pequena subida” do número de turistas para este ano, entre um a três por cento. Em 2017, o número de visitantes atingiu o valor recorde de 32,6 milhões, prevendo-se que o feito seja novamente alcançado este ano. Nos planos da DST para 2018, ontem revelados pela directora Helena de Senna Fernandes, estão a criação de uma marca de turismo marítimo e a realização de estágios no sector com São Tomé e Príncipe, à semelhança daqueles já celebrados com Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste e Angola.

Senna Fernandes revelou que até ao terceiro trimestre deste ano será criada uma base de mega-dados de turismo “em conformidade com o conceito de desenvolvimento de Macau como cidade inteligente”. “Relativamente ao impulsionamento do desenvolvimento do turismo inteligente, este foca-se nas tecnologias inovadoras para melhorar a experiência dos turistas em Macau”, explicou a dirigente. “O turismo inteligente não salienta a promoção inteligente, mas sim o melhoramento do ambiente turístico. Também iremos colaborar com as plataformas online acreditadas para reforçar as promoções online e promover a marca de Macau como destino turístico”, acrescentou.

Ainda na sequência do tufão Hato, Helena de Senna Fernandes assegurou que serão revistos os mecanismo existentes de alerta de turismo e defesa civil. A responsável referiu também que serão brevemente encaminhados para a Assembleia Legislativa a proposta de lei que regula o licenciamento e funcionamento dos hotéis e o projecto de diploma que regula as actividades das agências de viagens e dos guias turísticos.

Para este ano, o Governo destinou à DST mais de 321 milhões e 600 mil patacas, um aumento de 3,4% face a 2016. No âmbito do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração, o organismo liderado por Helena de Senna Fernandes irá gerir 133 milhões e 950 mil patacas, menos 7,5% em comparação com o ano passado. Já o Fundo de Turismo terá a seu cargo 1,11 milhões de patacas, uma ligeira subida de 2,3% comparando com 2016. CVN