Dirigente da UNESCO recusa comentar atraso do plano do Centro Histórico

Getachew Engida, vice-director-geral da UNESCO, recusou ontem tecer quaisquer comentários acerca do atraso de quase três anos de Macau em entregar àquele organismo o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico. Engida, que se encontra na RAEM por ocasião do lançamento do “Ano da Gastronomia”, alegou que este é um “assunto interno da China” pelo que não está nas suas mãos resolvê-lo.

Sobre o mesmo assunto, Alexis Tam revelou ontem que será lançada ainda este mês a segunda consulta pública sobre o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico. O Comité do Património Mundial da UNESCO exigiu em 2013 a submissão deste documento, que deveria ter sido entregue até 1 de Fevereiro de 2015.

O atraso de quase três anos tem sido justificado com a entrada em vigor da Lei de Salvaguarda do Património, em 2014. Macau tem agora até 1 de Dezembro deste ano para apresentar o referido relatório.