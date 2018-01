Delimitada zona de protecção provisória dos estaleiros de Lai Chi Vun

Já está definida a zona de protecção provisória dos Estaleiros de Lai Chi Vun. A planta foi publicada ontem, em Boletim Oficial. De acordo com o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, a zona “é fixada no âmbito do procedimento de classificação dos estaleiros de Lai Chi Vun”, em Coloane.

O governante garantiu ainda que a consulta pública sobre os antigos estaleiros de Lai Chi Vun vai avançar ainda este mês. “Penso que, ainda em Janeiro, vai-se consultar o público [sobre Lai Chi Vun]. O processo está a andar”, avançou ontem Alexis Tam, à margem da cerimónia de lançamento do “Ano da Gastronomia”.