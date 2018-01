“Croupier” rouba 48 milhões em fichas do Wynn

A Polícia de Segurança Pública revelou ontem que um “croupier” usou uma faca, escondida nos sapatos, para ameaçar uma colega e roubar cerca de 48 milhões de dólares de Hong Kong em fichas de jogo de uma sala VIP do casino Wynn.

Segundo a imprensa de língua chinesa, o residente, de 49 anos, está ainda em fuga e a Polícia Judiciária, que está agora a investigar o caso, não afastou a hipótese do suspeito ter tido cúmplices. A mulher do “croupier”, que também trabalha no Wynn, foi ontem levada para interrogatório.