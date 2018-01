“A consciência sobre o feminismo inspirou-me a um olhar mais atento sobre mim própria”

Crystal Chan está a apresentar, pela primeira vez, uma exposição individual em Nova Iorque. A artista, natural de Macau e que terminou recentemente a licenciatura em Belas Artes na School of Visual Arts (SVA), na cidade norte-americana da exposição, propôs-se desconstruir os preconceitos perante a nudez do corpo humano e gravar memórias que, com o ritmo acelerado dos dias de hoje, tendem a desvanecer.

Joana Figueira

Viver em Nova Iorque é encarar uma explosão de etnicidades diariamente. Três anos decorridos desde que escolheu a cidade como casa, Crystal Chan continua entregue a um processo de desconstrução identitária e de procura pelo semelhante, encontrando na Arte um meio para se posicionar enquanto mulher e chinesa. “Diversa, móbil e só”, assume-se, resgatando da poesia Pessoana as palavras que descrevem a sensação de distanciamento perante a vida e o mundo. Crystal Chan faz do seu próprio corpo um espaço para explorar a experiência da sexualidade, da nudez, da sedução e da solidão.

“I am my own landscape” (“Sou minha própria paisagem”) é a primeira exposição individual da artista, natural de Macau, em Nova Iorque. Na Galeria 456 do ‘The Chinese American Arts Council’, em Soho, muito perto da Chinatown em Manhattan, está exposta, até ao dia 9 do próximo mês, uma combinação de pintura aguarela, fotografia a preto e branco e uma projecção de vídeo.

“Comecei a pintar com aguarela em 2015, o primeiro ano que morei em Nova Iorque. A consciência sobre o feminismo na cidade inspirou-me a um olhar mais atento sobre mim própria. A aguarela enquanto meio contém uma natureza oscilante que desfoca as imagens que retrato. O género também não é óbvio; portanto, eu retrato a nudez de uma forma vaga e represento posturas sedutoras que sugerem, mas não confirmam. Gosto de confundir através de uma impressão subjectiva”, explica Crystal Chan ao PONTO FINAL.

Um ano passado desde a chegada à cidade que nunca dorme e onde terminou recentemente a licenciatura em Belas Artes na School of Visual Arts (SVA), a artista local deu continuidade à ideia de fotografias a nu, feitas a preto e branco. “A minha ideia foi representar o meu corpo como uma paisagem e fazer das suas formas e genitália assemelharem-se a montanhas e fluxos. São parte da natureza e podem ser vistas sem constrangimento.”

Crystal aponta que o nu, na Arte, pode ser visto em trabalhos que vão do clássico ao ‘kitsch’. Mas, de uma perspectiva pessoal, a nudez é o que carrega sempre consigo.

No canto da Galeria 456, Crystal projecta um vídeo que coloca as pinturas no contexto da sua própria mobilidade. “Com o vídeo e com o texto que o acompanha pretendo expressar que o meu corpo existe e habita num ambiente em constante mudança”, revela, tal como o seu trabalho, que evoluiu e se encaminha sempre para novas direcções.

A The Chinese American Arts Council disponibiliza uma plataforma para artistas asiáticos mostrarem as suas obras ao público de Nova Iorque. “Os responsáveis pelo organismo ficaram muito contentes por conhecerem uma artista de Macau, algo que não é muito comum na cidade. Eles reconheceram o meu trabalho, que se relaciona com a minha identidade enquanto artista mulher-chinesa e aborda questões como a sexualidade e o corpo”, declara.

Crystal assume-se feliz: por apresentar, pela primeira vez, uma exposição individual em Nova Iorque e, principalmente, por se mostrar, ali, a um público chinês. “Espero que, de alguma forma, o contexto de onde venho e o meu trabalho consigam trazer uma maior atenção à posição das artistas chinesas no panorama artístico”.

“INTERESSO-ME PELA FORMA COMO A PINTURA É TANTO NARRATIVA COMO GESTUAL. É SUGESTIVA E ELUSIVA, TAL COMO A MEMÓRIA”

No manifesto artístico de Crystal Chan para “I am my own landscape”, título que a artista foi buscar a um poema do escritor português Fernando Pessoa e que já havia atribuído a uma mostra, também ela individual, no Albergue da Santa Casa da Misericórdia, em 2015, a artista escreve: “Tal como ele [Pessoa], considero que a minha vida é, de certa forma, ‘diversa, móvel e só’. Recordo muitas vezes o passado com um sabor amargo”.

“A nostalgia nem sempre limpa o passado. Um certo tipo de tristeza permanece à deriva, violentamente perturbadora. Esses fragmentos emocionais são difíceis de reconstruir, de ganhar uma forma. Algumas coisas são muito subtis e silenciosas, mas permanecem ao longo do tempo.”

A pintura é o meio eleito por Crystal para tratar os sentimentos que a tomam. Pinta, mas não para mostrar um evento específico; por outro lado, as obras abordam estados de espírito e emoções que se arrastam e, através da superfície da pintura, “o ruído da realidade dissipa-se e transforma-se em ilusão, transpondo a linha ténue entre o tangível e o intangível”. “Interesso-me pela forma como a pintura é tanto narrativa como gestual. É sugestiva e elusiva, tal como a memória”, afirma.

O receio que a invade é a possibilidade do esquecimento; Crystal entende o seu trabalho como um caminho no sentido da construção de conexões entre novos e velhos lugares. “Num mundo de novos meios de comunicação e de mais mobilidade, arriscamo-nos a esquecer como sentir. Coisas e imagens são valorizadas apenas por instantes e podem estimular sensações e respostas imediatas. Mas, na maioria das vezes, elas não duram. Quero pintar um estado de espírito que me faça lembrar de um evento que me tenha tocado repetidamente e que tenha permanecido comigo durante muito tempo. (…) O meu trabalho é um acto de imaginar o passado, com o propósito de agarrar o que desaparece e o que se mantém”.

“EM MACAU (…) ENCONTREI REGULARMENTE VISÕES COMERCIALIZADAS DA FEMINILIDADE E SEXUALIDADE CHINESAS”

A cidade onde nasceu e a ligação centenária entre Ocidente e Oriente ensinaram-lhe que a mistura de culturas, artes e pessoas serviu de base às novas gerações, agora tão familiarizadas com o viver em múltiplas geografias e comunidades. “Neste contexto, o corpo feminino e o corpo Chinês foram ambos substituídos por objectos misteriosos nas fantasias ocidentais do ‘Outro exótico’.

“Crescendo em Macau, entre as indústrias de jogo e de lazer, encontrei regularmente visões comercializadas da feminilidade e sexualidade chinesas. Além das objectivações culturais, quem eu sou também está vinculado com o relacionamento muito pessoal que tenho com a minha família, com a minha mãe e irmãs. Quem eu sou foi definido pelo que me dizem para fazer e com aquilo a que posiciono contra”, refere.

Crystal quer que as suas obras sejam vistas, ouvidas e que tenham um impacto na sociedade. Também procura cultivar a educação artística em Macau, lugar que considera não “encorajar” as pessoas a saber mais sobre Arte e a sua importância para a sociedade e cultura. Mas, por agora, é tempo de se descobrir longe daqui. “Ainda quero ver e fazer mais antes de me fixar num sítio. Macau é sempre a minha casa e o regresso será sempre parte da minha vida”.