Wong Kit Cheng quer um mecanismo de cooperação da Grande Baía para a área da saúde

A deputada Wong Kit Cheng propôs ao Governo a criação de um organismo específico para concretizar os planos do recentemente assinado acordo de cooperação na área de saúde e higiene da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Este protocolo foi celebrado com o objectivo de criar um mecanismo de prestação de serviços de saúde públicos em situações de urgência e salvamento e prevê a cooperação em matérias de formação e de estágios de pessoal médico.

“Com o aumento do número de itens de cooperação na área da saúde, espero que o seu pessoal possa dispor de mais oportunidades de aprendizagem, formação e estágio, para podermos resolver os problemas da falta de experiência dos médicos especialistas”, disse ontem a deputada no período antes da ordem do dia na Assembleia Legislativa (AL).

A também presidente da Associação das Mulheres apelou ao Governo para encetar um diálogo com as autoridades do interior da China o “quanto antes”, de modo a que os residentes de Macau que se encontram a viver em Guangdong possam “rapidamente usufruir de uma adequada protecção de saúde”.