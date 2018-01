Turismo de Macau presente na FITUR, em Madrid, a partir de hoje

O Turismo de Macau volta a marcar presença, a partir de hoje e até Domingo, na 38ª edição da Feira Internacional de Turismo (FITUR), em Madrid, num expositor onde merece destaque a gastronomia macaense, que valeu ao território a recente distinção, pela UNESCO, de Cidade Criativa. O stand também vai permitir aos visitantes “sentir as emoções de conduzir um F3 pelo Circuito da Guia através de um simulador”, refere o Turismo de Macau na sua página oficial de Facebook.

Para além da presença no espaço de exposições do evento, “Macau será o ‘premier sponsor’ [principal patrocinador] do Jantar de Gala e da cerimónia de entrega dos “14th UNWTO Awards”, atribuindo o prémio ‘Innovation in Enterprises’, participando ainda no ‘cocktail dinner’ da cerimónia com um stand de degustação de paladares macaenses decorado com o intuito de promover a sua gastronomia”.

A FITUR foi escolhida pela Organização Mundial do Turismo como sede da inauguração do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, declarado pela Organização das Nações Unidas.