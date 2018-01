Tribunal Judicial de Base adia julgamento de Sulu Sou

O julgamento do deputado pró-democracia Sulu Sou, acusado do crime de desobediência qualificada, foi ontem adiado pelo Tribunal Judicial de Base (TJB). A juíza decidiu adiar o julgamento, em que também é arguido Scott Chiang, até que o Tribunal de Segunda Instância (TSI) se pronuncie sobre a acção que foi apresentada por Sulu Sou no início do mês, em que o deputado pede a suspensão de eficácia da deliberação da Assembleia Legislativa (AL) que, a 4 de Dezembro, suspendeu o seu mandato.

“Não iremos iniciar o julgamento. Iremos aguardar até que o Tribunal de Segunda Instância venha a tomar uma decisão. Depois [será] marcada nova data”, concluiu a juíza Cheong Weng Tong, ao fim de aproximadamente uma hora, depois de ouvidos os defensores dos arguidos e o Ministério Público (MP). A decisão tem lugar depois de o TJB ter sido notificado pelo TSI da acção apresentada por Sulu Sou, em que é pedida a suspensão de eficácia da deliberação da AL, enquanto se aguarda, em paralelo, por uma decisão da mesma instância judicial sobre o recurso contencioso interposto pelo deputado para clarificar se foram respeitadas as regras relativas ao processo que conduziu à suspensão do seu mandato pela AL, incluindo o seu direito de defesa.

Dado que o TSI ainda não se pronunciou sobre o pedido de suspensão de eficácia, a juíza titular do processo advertiu para a possibilidade de haver uma decisão favorável a Sulu Sou que, nesse cenário, retomaria as funções como deputado, o que impediria, por conseguinte, o processo judicial de avançar.

Nesse sentido, invocando o “princípio da continuidade” da audiência, e “também de forma a evitar que decisões tomadas possam ser consideradas inválidas”, Cheong Weng Tong decidiu adiar o julgamento, após tecer críticas à defesa por não ter notificado aquele tribunal das acções apresentadas junto da instância superior. “Se tivesse avisado, se calhar, não teria sido marcada para hoje [ontem]” a primeira audiência, dado estarem em causa “aspectos afins” a este processo, afirmou a juíza, recordando o advogado de defesa do “dever de colaboração” para com o tribunal.

O advogado de Sulu Sou, Jorge Menezes, pediu, por várias vezes, desculpa por ter cometido um “erro de julgamento” e que a sua intenção era “exactamente não perturbar o andamento do processo”. “Queria evitar que o tribunal ficasse com a impressão de que estávamos a usar [a acção no TSI] para interferir com este processo”, afirmou, indicando que o objectivo não era provocar um adiamento e que pensou nas acções como “coisas distintas”, porque, a seu ver, a decisão do TSI sobre o pedido de suspensão de eficácia “só deveria acontecer depois da audiência”.

“Estamos numa encruzilhada”, disse, por seu lado, a delegada do MP. “Não é que não possamos iniciar hoje [ontem]”, mas “o processo-crime não pode continuar” se Sulu Sou retomar funções como deputado, recordou, salientando que, além de se “correr o risco” – que seria perder a prova feita em julgamento e este não ir até ao fim -, há também a questão da continuidade do processo.

“Revejo-me na posição do MP”, afirmou Jorge Menezes, considerando-a “bastante lúcida”, ao reconhecer, mais tarde, que há, de facto, hipótese de a decisão do TSI ter impacto no julgamento no TJB: “Pode vir a afectar o processo em termos que não ponderei”.

Pedro Leal, advogado de defesa de Scott Chiang, também concordou que seria “mais ponderado” adiar. Considerando que foi “a causa” do adiamento, Jorge Menezes pediu para conversar com Sulu Sou, com o deputado a mostrar-se “disposto a desistir do pedido de suspensão de eficácia” para “permitir que o processo prossiga”. “Se retirarmos já não há qualquer impacto do outro processo neste”, realçou.

A juíza não considerou, porém, essa intenção nos argumentos invocados para o adiamento, restando saber se Sulu Sou vai efectivamente retirar o pedido de suspensão de eficácia. Agência Lusa