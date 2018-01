Rendimentos e património dos cônjuges incluídos no cálculo para atribuição de habitação social

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e o Governo chegaram a acordo, no âmbito da proposta de lei sobre o Regime jurídico da habitação social, sobre a integração do cônjuge no conceito de agregado familiar. O grupo de trabalho também quer que o Executivo permita que os membros de um agregado familiar que não sejam beneficiários de habitação social possam candidatar-se a outras fracções.

Joana Figueira

Houve consenso, entre os membros da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e o Governo, sobre a inclusão dos rendimentos e património dos cônjuges no cálculo do montante total de rendimento mensal e património líquido para efeitos de candidatura a habitação social. Ho Ion Sang, que preside à comissão actualmente a discutir e a analisar a proposta de lei sobre o Regime jurídico da habitação social, afirmou ontem que o cônjuge será considerado membro do agregado familiar.

“Sabemos que o cônjuge goza de uma qualidade especial e, da perspectiva humana ou no conceito de família, o cônjuge é um elemento mais próximo da família e, por isso, com esta qualidade especial, o cônjuge é considerado como elemento do agregado familiar. Então, os rendimentos e património deste elemento devem ser incluídos no conceito de agregado familiar. É um ajustamento em relação à versão proposta pelo Governo”, disse Ho Ion Sang.

A versão inicial da proposta do Executivo refere que “os cônjuges dos elementos do agregado familiar devem constar do mesmo boletim de candidatura”. Também é mencionado que “nenhum elemento do agregado familiar e seu cônjuge pode ser ou ter sido proprietário ou promitente-comprador de prédio destinado à habitação ou fracção autónoma na RAEM, ou proprietário ou concessionário de terreno do domínio privado da RAEM, nos cinco anos anteriores à data de apresentação do boletim de candidatura”.

Foi esta outra das alíneas do artigo 8º – alvo do debate de ontem – que mereceu atenção durante a sessão. “O Governo aumentou os três anos para cinco anos através desta proposta de lei. Nós temos algumas perspectivas diferentes quanto a estes três anos para cinco anos. Nestes cinco anos, se uma família sofrer uma alteração [descentes ou morte, por exemplo], o que nós pedimos é que o Governo defina algumas regras para conceder tratamento especial a estas situações”, apontou Ho Ion Sang.

De acordo com o deputado, o Governo “levantou as restrições impostas” no que diz respeito à aquisição de fracções de habitação social. A primeira versão da proposta de lei “não admitia aos membros do agregado que gozaram deste benefício [de habitação social] requerer outra fracção de habitação social, mas agora a regra vai ser alterada. Só o beneficiário não pode adquirir uma habitação social, mas os restantes membros podem”, esclareceu.

Ho Ion Sang prosseguiu, apontando que “os restantes elementos do agregado familiar que não sejam adquirentes podem, passados 10 anos [contados] a partir da aquisição de uma habitação económica, requerer uma habitação social” e que “a comissão quer que o Governo conceda, nesta alínea, um tratamento especial ou adopte medidas especiais para as pessoas que caem nesta situação”.

O deputado referiu que a comissão vai pedir ao Governo que defina “algumas regras para colmatar estas situações especiais” quando as discussão chegar ao artigo 9º do articulado.