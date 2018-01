Mercado imobiliário permanece estável em 2018, assegura consultora imobiliária

A consultora imobiliária JLL Macau prevê que o mercado imobiliário no território permanecerá estável em 2018, apesar de um possível retraimento no número de transações, avançou ontem a Macau News Agency (MNA).

A empresa de consultoria imobiliária e de investimento JLL Macau adiantou ontem à Macau News Agency (MNA) que prevê que os valores do mercado imobiliário residencial de gamas média e alta e de arrendamento local permanecerão estáveis ​​em 2018. Os segmentos escritórios e retalho poderão, todavia, sofrer um aumento anual em valores de arrendamento de até 5 por cento.

“Esperamos que o mercado imobiliário de Macau permaneça estável em 2018, embora o volume de transações imobiliárias possa sofrer uma contracção”, afirmou o gerente da JLL Macau para os serviços de assessoria de avaliação, Mark Wong, durante a apresentação do relatório “Análise de 2017 e Previsão para 2018”.

De acordo com a consultora, os valores do mercado imobiliário residencial de gamas alta e média aumentaram 8,8 por cento e 5,7 por cento, respectivamente, em 2017, com um crescimento observado principalmente no primeiro semestre de 2017. Citando informações do Governo, a consultora adiantou que um total de 9.789 transações residenciais foram registadas nos primeiros meses de 2017, com 13 novos projectos a oferecerem um total de 3.266 unidades para pré-venda.

Destas unidades, 71,2 por cento eram estúdios ou apartamentos com um quarto, sendo que os principais novos projectos lançados em 2017 foram o Nova Grand, Windsor Arch, Sky Oasis – The Lux Mansions, The Trust Legend e La Marina.

Devido ao ligeiro aumento do volume de mão-de-obra importada e a um melhor desempenho do sector dos jogos da gama VIP em 2017, a JLL afirmou que o mercado de arrendamento viu os valores das propriedades residenciais de gamas alta e média a aumentar 8,4 por cento e 8,1 por cento, respectivamente.

No que diz respeito ao sector de escritórios, a JLL Macau constatou que, devido à “melhoria das condições económicas e do espírito empresarial”, o mercado de arrendamento neste sector recuperou no segundo semestre de 2017, com valores de arrendamento no mercado geral de escritórios a subir 1,9 por cento anualmente e os preços dos escritórios da categoria A a crescer para os 4,5 por cento.

O chefe do sector de retalho da JLL Macau, Oliver Tong, prevê que haja uma procura elevada de escritórios da categoria A em Macau, no futuro, em resultado dos requisitos das grandes corporações. Prevê-se, no entanto, que o suprimento nesta categoria seja “extremamente limitado”.

A empresa adiantou ainda que a oferta no segmento escritórios “permaneceu baixa”, com uma taxa geral de desocupação de escritório de 8 por cento registada no final do ano passado. A empresa acredita que a abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau prevista para meados de 2018 possa levar a uma maior cooperação regional e a um aumento do número de corporações que venham estabelecer escritório em Macau.

Enquanto isso, o sector de retalho viu os valores dos arrendamentos caírem 8,3 por cento em 2017, com a JLL a considerar que o arrendamento de imóveis de retalho se tornou “mais estável” em áreas residenciais, mas está parado em áreas turísticas tradicionais.

O número de transações de unidades de retalho caiu 5,6 por cento nos primeiros 11 meses de 2017, com valores de capital a cair 1,6 por cento, apesar de duas vendas notáveis ​​de duas lojas na Rua de S. Paulo, por 120 milhões e 130 milhões dólares de Hong Kong, respectivamente. “Espera-se que os valores de arrendamento dos imóveis de retalho continuem a cair, mas a uma taxa mais lenta. Esperamos que os valores globais do arrendamento de retalho voltem gradualmente aos valores de crescimento e vejam um crescimento de 5 por cento em 2018”, disse Tong.