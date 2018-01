Leong Sun Iok questiona Governo sobre linha leste do metro ligeiro

Leong Sun Iok, deputado eleito por sufrágio directo, questionou ontem o Executivo acerca da linha leste do metro ligeiro que irá fazer a ligação entre as Portas do Cerco, a Zona A dos novos aterros e o terminal do Pac On.

“O Governo apenas divulgou a respectiva ideia no projecto de planeamento dos novos aterros e não falou mais dos pormenores concretos e equipamentos envolvidos, por exemplo, vai ser reservado espaço na quarta ligação entre Macau e a Taipa para a passagem do metro ligeiro? Ou será que vão ser criados trilhos ferroviários sobre o mar?”, questionou o parlamentar ligado aos Operários.

Na eventualidade deste projecto ser concretizado, Leong Sun Iok argumenta que devem ser estudadas as obras da segunda fase da ligação entre as Portas do Cerco e a Barra, fazendo também uma ligação entre a linha noroeste e a linha leste. “Já é impossível o actual Governo concluir o projecto todo nos futuros dois anos, mas o Governo deve, no mínimo, concluir o plano geral de construção, dando uma resposta à sociedade”, declarou o deputado.

“Espero que o Governo, com as lições tiradas nestes dez anos de atrasos na construção do metro ligeiro, concretize, quanto antes, o planeamento geral do metro”, concluiu.