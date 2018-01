Governo quer barrar “turistas” que vêm procurar trabalho

A Assembleia Legislativa aprovou ontem na generalidade novas regras para as agências de emprego, mas as autoridades foram mais longe, prometendo mesmo no futuro barrar “turistas” que venham à procura de trabalho.

Vítor Quintã

O Governo quer proibir quem entra em Macau com visto de turista de obter uma autorização de permanência no território, e colocou mesmo a possibilidade de restringir a entrada de pessoas suspeitas de vir com o objectivo exclusivo de procurar trabalho. A promessa foi feita pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, durante o debate na Assembleia Legislativa de novas regras para as agências de emprego.

A proposta proíbe as agências de ajudar não-residentes que permaneçam em Macau a encontrar trabalho, mas ontem vários deputados disseram que isto não vai resolver o problema dos “turistas” que vêm à procura de emprego. Leong Sun Iok, por exemplo, refere até que as famílias locais preferem contratar directamente – sem recorrer a agências – empregadas domésticas que já se encontrem na RAEM, o que só ajuda a criar “uma situação caótica”.

A sub-directora da Direcção dos Serviços de Assuntos Laborais (DSAL) confessou que aquando da elaboração desta proposta, “a proibição da conversão de turistas em trabalhadores não-residentes” esteve em cima da mesa. Mas Ng Wai Han defende que isso só pode ser introduzido numa nova lei de contratação de não-residentes. Apesar de pressionado pelos deputados, o Governo não avançou qualquer data para esta revisão.

Lionel Leong foi mais longe e prometeu “debater no futuro como restringir pessoas de entrar em Macau”, quando as autoridades suspeitem que o visto de turista é apenas uma desculpa para procurar emprego. Ainda assim, sublinhou que “tanto a entrada como a saída de trabalhadores não-residentes tem de se conformar com a legislação local e do país de origem”. O secretário revelou ainda que “tem mantido diálogo” com as autoridades dos países que mais fornecem não-residentes ao território.

Já há um ano a DSAL tinha aventado a possibilidade de exigir aos candidatos a trabalhar em Macau não só uma guia emitida pelas autoridades de imigração do país ou região de origem mas também um certificado de trabalho emitido pelo Departamento de Migração de Macau para atribuir ao requerente um número definido de autorização de permanência.

Aterros sem garantia

A Assembleia Legislativa aprovou ainda na generalidade a Lei de bases de gestão das áreas marítimas, com a secretária para a Administração e Justiça Sónia Chan a prometer para breve um plano de aproveitamento e desenvolvimento destas zonas até 2036. O diploma diz que eventuais aterros não serão utilizados em projectos relacionados com o sector do jogo.

Esta garantia não convenceu José Pereira Coutinho, que exigiu de Sónia Chan a promessa de que todas as concessões nos novos aterros serão feitas por concurso público e de forma transparente. “A orla marítima de Macau é um bem escasso e que pertence a toda a população,” sublinhou o deputado. Mas a secretária limitou-se a dizer que qualquer concessão “vai ser feita de acordo com a Lei de Terras” e apenas “se o pedido coincidir com o nosso planeamento”.

Os deputados aprovaram também na especialidade o relatório sobre o Orçamento de 2016, apesar das críticas quanto à baixa taxa de execução, sobretudo no que toca ao Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), que teve 58 projectos a não sair do papel. Lionel Leong prometeu que a nova lei de enquadramento orçamental vai “conseguir resolver estes problemas” ao exigir relatório intercalares sobre projectos de infraestruturas.

O deputado Leong Sun Iok demonstrou ainda preocupação com a supervisão das empresas públicas ou com participação pública, onde o Governo já investiu mais de 6 mil milhões de patacas, sublinhando que estas companhias não apresentam relatórios financeiros. Lionel Leong aceitou a crítica, prometeu melhorar o controlo e divulgar mais informação no futuro.