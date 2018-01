Deputados sugerem medidas para a melhoria da rede de transportes

Formações contínuas e a concretização do regime de carteira profissional para motoristas foram algumas das medidas ontem sugeridas no período antes da ordem do dia na Assembleia Legislativa. Para alguns deputados, o acidente que vitimou uma mulher de 67 anos na semana passada trouxe à tona os problemas adjacentes à rede de transportes públicos.

Catarina Vila Nova

O acidente que resultou na morte de uma mulher de 67 anos, na terça-feira da semana passada, continua a motivar críticas por parte dos deputados e serviu ontem de mote para um conjunto de intervenções antes da ordem do dia. Se Song Pek Kei considerou que “o acidente de autocarro deveu-se principalmente à falta de recursos humanos, para além das deficiências do regime de trabalho a tempo parcial”, Mak Soi Kun foi mais longe ao sustentar que este tipo de ocorrências se devem, “sobretudo, à fraca consciência sobre segurança, à falta de habilidade e de formação sistematizada dos motoristas”. Já o seu colega de bancada Zheng Anting exortou o Governo a “estudar o regime de gestão das empresas de autocarros”, de modo a “elevar a qualidade dos condutores e definir racionalmente os itinerários”.

Defendeu Mak Soi Kun, eleito pela via directa, que urge concretizar o regime de carteira profissional, “para que os diferentes motoristas portadores de carta de condução de pesados só possam conduzir depois de obterem a carteira profissional”. Entende o parlamentar que ser detentor da carta de pesados não equivale a ter domínio das técnicas de segurança. Assim, sugere que os motoristas sejam obrigados a frequentar uma formação e a obter a respectiva aprovação e certificado antes de estarem habilitados a conduzir veículos pesados. Mak Soi Kun aponta como exemplo o novo autocarro de 18 metros que entrou recentemente em circulação e que, se fosse conduzido sem a devida formação, “seria uma bomba ambulante nas vias públicas”.

Zheng Anting, também eleito por sufrágio directo, elencou um rol de queixas dos utilizadores de transportes públicos, tais como: “os autocarros não param para receber passageiros, os motoristas travam os autocarros com brusquidão, resultando em ferimentos nos passageiros e a atitude dos motoristas não é a melhor”. Para evitar estas e outras situações, defende o deputado que devem ser realizadas de forma periódica acções de formação contínua para os condutores e “há que elevar as exigências das técnicas de condução e da experiência dos que trabalham em regime de ‘part-time’”. Zheng Anting alerta ainda o Executivo para o aumento das “vozes da oposição”, caso seja aprovado o aumento das tarifas de autocarro sem elevar a qualidade dos serviços prestados.

Por sua vez, Song Pek Kei, eleita pela via directa, sustentou que a capacidade dos autocarros está já sobrelotada, “tendo em conta as actuais condições das vias e a situação do funcionamento das operadoras”. Assim, sugere que seja realizada a curto e médio prazo uma optimização contínua do sistema pedonal, passadeiras, semáforos e restantes instalações rodoviárias e que seja também concretizada uma “boa ligação entre os diversos acessos rodoviários”. A longo prazo, a deputada insta o Governo a estudar um plano de redes viárias públicas nas margens costeiras a Este, de modo a ser criada uma linha de autocarro directo entre a Taipa, o NAPE e as Portas do Cerco.

MACAU, CIDADE DE TRANSPORTES INTELIGENTE

Ainda durante o período antes da ordem do dia, Si Ka Lon teceu críticas à “falta de flexibilidade de alguns governantes” que, na sua óptica, fazem com que “os trabalhos de manutenção e optimização das nossas instalações de trânsito fiquem muito aquém dos das regiões vizinhas”. “Olhando para Macau, ao longo destes anos, no âmbito da reordenação de trânsito há falta de uma mentalidade prospectiva e moderna por parte do Governo, que toma apenas medidas paliativas”, atirou o deputado eleito pela via directa.

Para colmatar estas falhas, Si Ka Lon sugere que se construa um sistema de transportes inteligente através de bases de dados sobre o fluxo de tráfego e os acidentes nas diferentes ruas. Assim, sustenta o legislador, poderá proceder-se à optimização do planeamento da rede rodoviária de Macau. Tendo como exemplo o interior da China, o deputado insta o Governo a criar um sistema de trânsito e transportes que conjugue os níveis subterrâneo, térreo e superior, de modo a aumentar a capacidade do tráfego. “Por outro lado, deve-se tomar como referência as novas tecnologias e construir parques de estacionamento em altura com um sistema de gestão automática, em que os carros são levados para os lugares através de tabuleiros e elevadores controlados por computador”, concluiu.

Por sua vez, Wu Chou Kit, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, sugeriu que seja criado um centro de coordenação para assegurar a gestão diária das três empresas de autocarros e a formação, avaliação e uniformização dos critérios e capacidades técnicas dos motoristas. O parlamentar exortou ainda o Governo a introduzir o “sistema de travão automático”, modelo adoptado em Taiwan, como medida para reduzir os acidentes rodoviários.