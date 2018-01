Comissão: Assistentes sociais formados em Taiwan são principal preocupação no âmbito do regime de acreditação

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa olha com apreensão para os residentes locais que recebem formação para assistentes sociais em Taiwan. O presidente do grupo de trabalho, Chan Chak Mo, explicou ontem, depois de uma reunião sobre a proposta de lei intitulada Regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social, que os programas curriculares distintos são o motivo.

Joana Figueira

Os estudantes actualmente a frequentar cursos de Acção Social em instituições universitárias de Taiwan são a maior preocupação no âmbito da análise e discussão da proposta de lei sobre o Regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social, afirmou ontem Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). O organismo, onde decorre o debate sobre o diploma, vai reunir com cinco associações locais e com três grupos de representantes de estudantes e profissionais da área para registar as respectivas opiniões.

“Com o que nós estamos mais preocupados é com aqueles estudantes que estão a estudar em Taiwan porque nós temos que ver se há alguma diferença nas disciplinas que estudam”, disse Chan Chak Mo aos jornalistas, depois de anunciar o encontro com associações e grupos locais, que decorrerá, segundo as suas previsões, no dia 31 de Janeiro.

A 2ª Comissão Permanente da AL vai reunir com a Associação dos Assistentes Sociais de Macau, a Caritas de Macau, a União Geral das Associações dos Moradores de Macau, a Federação das Associações dos Operários de Macau e a Associação Geral das Mulheres de Macau – associações registadas e representativas de assistentes sociais no território.

Os grupos de pessoas que solicitaram um encontro com a comissão são três: um, constituído por assistentes sociais já no activo e que estão preocupados com o diploma proposto pelo Executivo; outro, composto por estudantes em formação em Taiwan – com 40 representantes –; e um terceiro, que integra 162 estudantes que frequentam, maioritariamente, o Instituto Politécnico de Macau.

Tal como as cinco associações registadas, também estes grupos apresentaram as suas opiniões por escrito. “Vamos ouvir quais as opiniões sobre o futuro deles nessa carreira e sobre, talvez, as disciplinas nas instituições de ensino superior”, indicou Chan Chak Mo, apontando que cada um terá 20 minutos para apresentar as suas considerações.

O deputado referiu que, depois da reunião, a comissão à qual preside vai “fazer um relatório e também discutir com o Governo” o resultado da recolha de opiniões. Os principais assuntos abordados por escrito e entregues ao grupo de trabalho foram a constituição do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS) – responsável pela acreditação – e a questão de “uma profissão, dois regimes” – relacionada com o facto de, nesta proposta de lei, os trabalhadores da função pública que são assistentes sociais não serem inscritos, no futuro, no regime de credenciação dos profissionais.