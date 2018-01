Bicicletas ainda não vão de Macau à Taipa

Depois de um passeio de bicicleta pela cidade, o evento “Em Movimento”, integrado na 17ª edição do Festival Fringe, é apresentado no domingo, dia 21, sob a forma de vídeo-instalação. Com este projecto, os artistas Nuno Soares, Álvaro Barbosa e Carlos Caires contribuem para um diagnóstico das dificuldades enfrentadas por quem anda de bicicleta em Macau e lançam o debate sobre as propostas para tornar a cidade mais “ciclável”. O arquitecto Nuno Soares espera que a utilização da bicicleta no território seja tida em conta na elaboração do Plano Director de Macau, previsto para 2019.

Cláudia Aranda

Três artistas, Nuno Soares, Álvaro Barbosa e Carlos Caires, juntaram um grupo de ciclistas e saíram à rua na semana passada em bicicletas equipadas com câmaras de filmar, instrumentos de recolha de som e sistemas de localização GPS. O objectivo foi fazer o “diagnóstico das zonas ‘cicláveis’ da cidade” e mapear essas áreas. Esta experiência, vivida por vários participantes durante três passeios distintos de bicicleta em redor da avenida de Almeida Ribeiro, Ribeira do Patane e Lagos Nam Van, foi transposta para filme e vai ser apresentada sob a forma de vídeo-instalação na plataforma criativa Ponte 9, no Porto Interior, domingo, a partir das 19 horas. O projecto denominado “Em Movimento” (“On the Move”, em inglês), integra-se na 17ª edição do Festival Fringe e pretende promover de forma criativa o uso mais frequente da bicicleta como meio de transporte urbano.

Para o arquitecto Nuno Soares, coordenador e curador do programa, as vantagens deste meio de locomoção são evidentes: “usar bicicleta é mais rápido e prazenteiro”. Este veículo permite apreciar a paisagem de forma diferente e, neste caso, os artistas quiseram criar um percurso fora da rotina, que permitisse revelar “ruelas, becos e travessas” acessíveis apenas a pé ou de motorizada. Além disso, assegura o arquitecto, há ocasiões em que é mais rápido atravessar a cidade de bicicleta do que de automóvel, por causa do excesso de trânsito.

A bicicleta enquanto objecto do quotidiano

O projecto “Em Movimento” tem três componentes, mapeamento da cidade a partir da recolha das coordenadas geográficas dos passeios, por Nuno Soares, uma peça sonora inspirada na recolha e tratamento de som, a cargo de Álvaro Barbosa, e o elemento imagem, da responsabilidade de Carlos Caires. O conceito subjacente é, através de um trajecto artístico, identificar os pontos críticos e as dificuldades encontradas no espaço urbano por quem utiliza este meio de transporte e pensar em propostas para tornar a cidade mais “ciclável”, explica o arquitecto Nuno Soares. O objectivo mais além é que, “mais pessoas achem a bicicleta interessante e a considerem um objecto do quotidiano”, acrescenta.

Entre os aspectos críticos identificados encontram-se a falta de infra-estruturas no contexto urbano, que facilitem a utilização deste meio de locomoção, alerta o arquitecto, que deseja que no domingo se lance a discussão sobre ideias e soluções para o futuro. “A nossa ambição é que, quando se pensa em mobilidade em Macau, além do metro ligeiro, do ‘shuttle’, da motorizada ou do automóvel, se inclua a bicicleta também”, diz. Nuno Soares espera que este debate chegue aos ouvidos dos responsáveis pela elaboração do Plano Director de Macau, cuja conclusão está prevista para 2019. Na opinião de Nuno Soares, este Plano Director deveria considerar soluções que incluam a utilização da bicicleta como meio de transporte, e não apenas como recreação.

O arquitecto lembra que a bicicleta faz parte da história de Macau e que já foi um meio habitual de transporte. Actualmente ainda existem os riquexós, mas bicicletas há poucas e não há infra-estruturas. “Faltam lugares de estacionamento e não existem percursos preferenciais para bicicletas”, sobretudo no centro histórico, onde a partilha do espaço entre automóveis, bicicletas e peões é mais conflituosa, mas que essa questão pode ser resolvida com a introdução de regras e que estas sejam dadas a conhecer aos utilizadores. Apesar de existirem ciclovias e espaços preferenciais na Taipa, “não se pode ir de Macau à Taipa” de bicicleta, porque não é permitido o trânsito de bicicletas nas pontes que ligam as duas margens e os transportes públicos não oferecem condições para levar bicicletas. Nuno Soares acredita que ultrapassar as dificuldades não é difícil, é preciso é haver vontade para as solucionar.