Beethoven, Brahms e Bruckner, sábado no CCM

O pianista austríaco Stefan Vladar vai interpretar obras dos compositores Beethoven, Brahms a Bruckner acompanhado pela Orquestra de Macau, liderada pelo maestro Lü Jia, no sábado, 20 de Janeiro. O concerto começa às 20h, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM).

Descritos como “os três gigantes da música alemã e austríaca”, Beethoven, Brahms e Bruckner compartilham uma tradição e estilos musicais idênticos, conforme se lê na página electrónica da orquestra de Macau. O concerto para piano e sinfonia, num espectáculo conjunto do director musical Lü Jia, e do pianista Stefan Vladar, apresenta três obras em diferentes formatos pelos três compositores.

O programa inclui “Abertura do Festival Académico, Op.80”, de Brahms, “Concerto para Piano nº2 em Si bemol Maior, Op.19” de Beethoven e “Sinfonia em Fá menor, WAB 99, Studien Symphonie”, de Bruckner.

Stefan Vladar, nascido em 1965, é um prominente pianista e maestro austríaco que iniciou com aulas de piano aos seis anos. Além da carreira como pianista em concertos, Stefan Vladar é o maestro principal da Grosses Orchester Graz desde 2002. É, desde 2008, o maestro principal da Orquestra de Câmara de Viena. O maestro chinês Lü Jia, nascido em 1964 em Xangai, é, desde 2008, director musical e maestro principal da Orquestra de Macau, fundada em 1983.

Ludwig van Beethoven, nascido por volta de 1770, em Bona, é uma figura musical predominante do período de transição entre as eras clássicas e românticas, sendo considerado um dos maiores compositores de sempre. O alemão Johannes Brahms, nascido em 1833, em Hamburgo, foi um compositor e pianista destacado do período romântico. Enquanto o austríaco Josef Anton Bruckner, nascido em 1824, foi um compositor e organista conhecido pelas suas sinfonias, missas e motetos.