Aumento do subsídio de nascimento do FSS terá impacto orçamental de mais de 20 milhões  

Com o aumento do subsídio de nascimento do Fundo de Segurança Social (FSS), actualmente fixado em 1.957 patacas, para as 5.000, o organismo prevê um impacto orçamental de cerca de 21,3 milhões de patacas. Este valor foi ontem avançado por Iong Kong Io, presidente do Conselho de Administração do FSS, à margem da reunião do Conselho Permanente de Concertação Social. O mesmo responsável indicou ainda que o número de beneficiários deste apoio para este ano está estimado em cerca de sete mil.

Nesta segunda-feira, a secretária para a Administração e Justiça tinha avançado que o impacto orçamental do aumento do subsídio de nascimento para a função pública, de 3.735 para 5.100 patacas, terá um impacto de cerca de 1,95 milhões no erário público. Este valor foi calculado tendo por referência os 1.535 subsídios de nascimento atribuídos aos funcionários públicos em 2016, que representaram uma despesa na ordem dos 7,82 milhões de patacas. Assim, o aumento de ambos os subsídios deverá ter um impacto de cerca de 29,12 milhões de patacas.

O aumento do subsídio de nascimento do FSS, assim como aquele atribuído aos funcionários públicos, está previsto entrar em vigor a 1 de Abril. Porém, apenas o primeiro terá efeitos retroactivos ao dia 1 de Janeiro. A proposta de lei intitulada “Ajustamento do montante do subsídio de nascimento” foi aprovada na generalidade por todos os deputados a 13 de Dezembro e encontra-se actualmente a ser discutida em sede de comissão.

Estes incentivos integram um pacote de medidas de apoios sociais anunciadas pelo Chefe do Executivo no relatório das Linhas de Acção Governativa para este ano. Entre elas, contam-se o aumento do subsídio para idosos e também na aquisição de manuais escolares. CVN