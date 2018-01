Angela Leong alerta para impacto do fim da importação de resíduos sólidos pela China

A deputada Angela Leong alertou ontem para o impacto da recente proibição da importação de resíduos sólidos por parte da China, pedindo ao Governo que ajude o sector da recolha de lixo a ultrapassar as dificuldades.

“Isto afectou, sem dúvida, o sector de reciclagem de Macau, já com dificuldades”, afirmou ontem Angela Leong, na sua intervenção antes da ordem do dia na Assembleia Legislativa, referindo-se à proibição na China da “importação de resíduos de plástico e papel não tratado, entre outros 24 tipos de materiais”, em vigor desde 1 de Janeiro. “Nos últimos anos, o sector registou falta de mão-de-obra, aumento dos custos de funcionamento e falta de locais para exercer [a sua actividade] e muitos operadores fecharam ou estão prestes a fechar os seus negócios. Como agora o interior da China implementou mais restrições quanto aos resíduos, este sector ficou sem esperanças e afirma que as dificuldades e os custos de funcionamento vão aumentar”, observou. Por isso, “os operadores necessitam de tempo para se acostumar e encontrar meios para sobreviver” e, “se não conseguirem, terão de suspender a recolha de certos resíduos, que se vão amontoar e saturar o aterro”, argumentou a deputada eleita por sufrágio universal.

Neste sentido, Angela Leong defendeu que “é importante que o Governo lhes dê apoio para ultrapassarem as dificuldades e terem condições para um desenvolvimento sustentável”, apontando que os “que trabalham na linha de frente [daquele sector] têm vindo a enfrentar dificuldades de exploração ao longo dos últimos dez anos”.

“A indústria de recolha de resíduos é a base para a construção da indústria de proteção ambiental”, disse, sustentando que o sector tem apresentado, ao longo dos anos, as suas reivindicações, mas que as mesmas não mereceram a atenção devida. Angela Leong deu conta nomeadamente de que, no ano passado, foram transmitidos os “elevados custos com a exploração”, mas que o Governo “apenas respondeu que ia ponderar definir medidas para apoiar”.

Apesar de, posteriormente, ter avançado com um plano de apoio financeiro à aquisição de equipamentos para a indústria de recolha de resíduos, o sector criticou “a falta de efeitos” do mesmo e apontou que a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) “não percebe as dificuldades” que enfrentam e que “políticas gerais para promover o desenvolvimento” do sector se afiguram mais necessárias, afirmou.

“Os apoios concedidos pelas autoridades ao sector da reciclagem são insuficientes”, pelo que “tem vindo gradualmente a diminuir face a diversos tipos de pressão”, disse a deputada, instando o Governo a proceder a “uma análise” sobre o seu funcionamento e a “definir, quanto antes, políticas para responder às suas exigências”.

Angela Leong exortou também o Executivo a “reforçar os apoios relativos aos trabalhos de protecção ambiental”, bem como a “ponderar as necessidades do sector ao nível de terrenos, aquando do planeamento dos mesmos a longo prazo”. Agência Lusa