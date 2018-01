Vong Hin Fai nega tentativa de ingerência no poder judicial

O projecto de resolução que é hoje votado em plenário não tem qualquer objectivo de interferir com o poder judicial, vincou ontem Vong Hin Fai. Segundo explicou o legislador e um dos proponentes da proposta, esta visa esclarecer os deputados acerca das decisões tomadas em plenário sobre suspensões e perdas de mandato.

Catarina Vila Nova

Vong Hin Fai negou, em declarações aos jornalistas, que o projecto de resolução que apresentou juntamente com o deputado Kou Hoi In tenha por objectivo interferir com o poder judicial. “Essa proposta que foi apresentada não tem nenhum objectivo de interferir com o funcionamento judicial. Só queremos, política e internamente, no âmbito da Assembleia Legislativa, explicar, através de uma resolução a tomar pelo plenário, para confirmar politicamente o sentido de acto político relativamente às decisões tomadas pela deliberação no dia 4 de Dezembro”, explicou ontem o advogado, à margem da reunião da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Em resposta às várias críticas de que foi alvo esta proposta – a maioria oriunda de causídicos e juristas – que é hoje votada em plenário, Vong Hin Fai afirmou respeitar “a opinião de alguns políticos e advogados sobre este projecto de resolução”. “A meu ver, essas ‘críticas’ são normais, são naturais, na medida em que, desde a transferência da soberania de Macau, não houve nenhum precedente deste caso”, disse o legislador, referindo-se à suspensão do mandato de deputado de Sulu Sou a 4 de Dezembro.

Porém, Vong Hin Fai recusa que o projecto de resolução, intitulado “Natureza Política das Deliberações do Plenário da Assembleia Legislativa”, tenha sido pensado tendo em conta a suspensão de Sulu Sou Ka Hou, alegando que está apenas a exercer as suas “funções como deputado”. “Foi apresentado este projecto para apurar o tal esclarecimento de natureza política das deliberações deste género do plenário, mas não é contra qualquer caso em concreto”, explicou. “Mesmo que este seja aprovado, juridicamente e politicamente não tem o seu efeito externo. Esta é a minha interpretação do nosso projecto”, considerou o deputado, frisando que “a resolução não tem um efeito fora da assembleia”.

A nota justificativa deste projecto de resolução começa com uma referência à “suspensão do mandato de um deputado” que foi deliberada a 4 de Dezembro, ou seja, Sulu Sou. Escrevem os proponentes que “a presente resolução vem confirmar que as deliberações do Plenário que sejam relativas à suspensão ou perda do mandato de um deputado são actos de natureza política, que estão excluídos do contencioso administrativo, fiscal e aduaneiro, sendo que estas mesmas deliberações não podem ser também sujeitas ao regime de suspensão de eficácia dos actos administrativos”.

“Se existem dúvidas na Assembleia Legislativa, então o nosso projecto de resolução tem por objectivo apurar e dar esclarecimentos politicamente de modo a que estas decisões tomadas pelo plenário, nomeadamente sobre a suspensão das funções de deputado e a perda de mandato, são actos de natureza política”, acrescentou ontem Vong Hin Fai, rejeitando a ideia de que a resolução em si é um “acto político”. “De qualquer maneira, não temos nenhum objectivo pensado em interferir na análise a tomar pelos tribunais, quer nos casos já apresentados, quer nos casos futuros”, frisou.

Questionada pelos jornalistas quanto às implicações que esta resolução possa vir a ter no poder judicial, Sónia Chan, também presente na mesma reunião, recusou tecer comentários. “Este é um assunto interno da Assembleia e está a entrar no processo, portanto não tenho nada a comentar sobre esta matéria. Isto não é da competência do Governo, é um assunto interno da Assembleia”, reiterou a secretária para a Administração e Justiça.