Troféu do Mundial de Futebol visita Macau

Os apaixonados pelo futebol em Macau vão pela primeira vez poder ver o troféu de um Mundial de Futebol, avançou a Exmo. O prémio máximo do Mundial de Futebol de 2018 vai estar em exposição no Centro Desportivo Olímpico na Taipa no próximo dia 29 de Janeiro, como parte de uma tournée mundial.

Numa conferência de imprensa realizada ontem, os organizadores da tournée, que incluem a subsidiária local da Coca-Cola, patrocinadora do Mundial de 2018, revelaram que as portas do Centro Desportivo Olímpico se vão abrir às 11h45 para os fãs de futebol detentores de bilhetes, que irão ser distribuídos de forma gratuita.

O troféu partiu da Rússia – que vai acolher o Mundial este Verão – em Setembro do ano passado e vai passar por mais de 50 países e territórios numa jornada de 123 dias e 26 mil quilómetros. Macau é um dos 24 países e territórios a receber pela primeira vez o troféu de um Mundial de Futebol.