Revogada licença ‘offshore’ do BPI na RAEM

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, revogou a autorização concedida ao Banco Português de Investimento (BPI) para o estabelecimento de uma “instituição financeira ‘offshore’, sob a forma de sucursal”, em Macau. A ordem executiva, ontem publicada em Boletim Oficial (BO), entra hoje em vigor.

A autorização para o estabelecimento da sucursal no território remonta a Agosto de 2005, quando Florinda Chan ocupava, como interina, o cargo de Chefe do Executivo. Em 2016, a sucursal daquele banco em Macau apresentou uma quebra de 66 por cento nos lucros desde Janeiro até Setembro, também de acordo com um balancete publicado em BO.

No período em causa, os lucros do banco português foram de 8,8 milhões de patacas, quando no mesmo período do ano passado tinham sido de 25,95 milhões de patacas. O BPI e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) eram os dois únicos bancos portugueses a operar uma licença ‘offshore’ no final do ano passado.

No Verão de 2017, a CGD anunciou que pretendia fechar, até ao final desse ano, as sucursais ‘offshore’ em Macau e nas Ilhas Caimão, territórios considerados como paraísos fiscais. O Banco Comercial Português (BCP) também chegou a operar como sucursal ‘offshore’ de 1993 até 2010, ano em que obteve licença plena de operação.