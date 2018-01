“Precisamos de diversificar e tentar criar uma imagem mais completa daquilo que é a cultura francesa”

William Bascaule, o novo director da Alliance Française de Macau, revelou ao PONTO FINAL que, até ao final de Fevereiro, vai alargar a oferta formativa direccionada para as crianças e, durante este ano, vão ser criados cursos na instituição para os níveis médio e avançado. Na vertente cultural, o dirigente quer retomar a extensão a Macau do festival de cinema “Premiers Plans” e criar uma parceria com a Cinemateca Paixão.

Catarina Vila Nova

Chegou de Xangai, onde esteve durante cinco anos em cargos de chefia na Alliance Française (AF), para dirigir a delegação de Macau da instituição. Diz ter vindo com uma mente aberta e sem expectativas para o que vinha encontrar – apesar dos “clichés” que conhecia da “cidade do pecado” – e deparou-se com uma Alliance desligada da comunidade local. No entender de William Bascaule, a forte aposta da equipa anterior na vertente cultural deixou a AF quase desprovida daquilo que constitui o seu ADN – os cursos de francês. Naquele que será o seu primeiro ano a liderar a delegação de Macau, o director quer restituir os cursos para os níveis médio e avançado e reestruturar a oferta formativa para as crianças e adolescentes.

Não obstante o novo fôlego que o novo dirigente quer trazer à vertente educacional da instituição, o director garante que o programa cultural não será negligenciado. Porém, o interregno de quase meio ano entre a saída de Xavier Garnier e a chegada de William Bascaule vai reflectir-se na programação da AF nos primeiros três meses deste ano, considera. O director conta apenas apresentar o primeiro evento em Abril mas, de futuro, quer trazer a Macau artistas contemporâneos para rasgar a ideia de que a Europa “está morta”.

Para além dos múltiplos projectos que Bascaule quer desenvolver, desde a extensão a Macau de um festival de cinema francês a uma parceria com a Cinemateca Paixão, o director quer também levar as pessoas até à Travessa do Bom Jesus, rua que alberga o espaço físico da instituição. Daqui a dois anos, Bascaule quer ver crianças a correr pela AF e, quiçá, exposições a adornar as paredes. No fundo, quer trazer de volta a vida à Alliance Française.

Chega a Macau para assumir o cargo de director da Alliance Française durante, pelo menos, os próximos dois anos. No final do seu primeiro termo que imagem quer ter construído para a instituição?

É uma grande questão. É difícil para mim responder a esta pergunta, em primeiro lugar porque isto é exactamente o que tenho que descobrir antes do fim de Fevereiro, porque tenho que enviar um relatório para Paris com esta resposta. Eu já tenho uma ideia da direcção para onde quero levar a Alliance Française em Macau, por isso consigo dar uma imagem geral. Existem já imensos eventos culturais interessantes na nossa Alliance em Macau, por exemplo, o Festival de Música Barroca, mas não só. Penso que o principal problema foi termo-nos esquecido um pouco de nos focarmos na parte da educação. Este foi um dos comentários que eu recebi em todos os sítios para onde fui e quando falava com as pessoas, especialmente com os pais que estão à procura de programas direccionados para as crianças ou mesmo adolescentes. Penso que as pessoas perderam essa confiança em nós para os cursos de francês, e é uma pena porque não existem muitos departamentos de francês nas universidades em Macau, não existem outras escolas privadas de francês em Macau, pelo que nós somos os únicos a fazê-lo. Temos de ser criativos e criar novos programas e outras formas de ensinar e de falar francês, não apenas para os iniciantes mas também para os níveis médio e avançado, que não vêm cá porque não há nada para eles. Essas pessoas pensam que a Alliance Française em Macau é apenas para iniciantes.

Mas esta é, na verdade, uma realidade.

De facto, por enquanto, é verdade. Também não existe muita oferta para os miúdos nem para os adolescentes e isto é porque temos falta de recursos humanos. Nós somos uma equipa muito, muito pequena.

Quantas pessoas trabalham actualmente na Alliance Française em Macau?

Oito: quatro na administração e quatro professores. É uma equipa muito, muito pequena e este é o principal problema [porque] não conseguimos diversificar muito. Temos que nos focar em alguns projectos. Nos últimos anos, a última equipa concentrou-se bastante em eventos culturais e fez coisas muito boas. Isto não é uma crítica mas seria bom para nós tentarmos encontrar um equilíbrio e não esquecer qual é o nosso ADN, que são os cursos de francês, porque a Alliance Française no mundo é uma escola de francês e também um centro cultural. Por isso, um dos meus primeiros projectos para 2018 vai ser refazer os programas para as crianças e adolescentes e criar novos programas para crianças no fim de Fevereiro e também novas aulas para os níveis intermédio e avançado. Também não quero esquecer a vertente cultural, por isso temos de continuar com os eventos culturais e tentar encontrar aqui um equilíbrio. Tenho de descobrir aquilo que Macau gosta, aquilo que Macau precisa. Nós também temos contactos com a rede da Alliance Française na China e em todo o mundo por isso temos muitas propostas de projectos, mas antes de poder escolher tenho de perceber o que falta em Macau e o que faria sentido fazer aqui.

O William já chegou a Macau há alguns meses.

Sim, como turista.

Por isso já teve algum tempo não só para descobrir a cidade mas também para se familiarizar com Macau e para falar com as pessoas. Desta descoberta inicial, com que percepção é que ficou da forma como a cultura francesa é recebida e entendida em Macau?

Em primeiro lugar, eu não vi muita cultura francesa em Macau e eu acho que ainda estamos muito em volta dos clichés acerca da cultura francesa.

Como assim?

Ainda andamos muito em volta da Torre Eiffel, de Debussy. Isto para as pessoas chinesas, não tanto para a comunidade portuguesa nem para as outras comunidades estrangeiras. É diferente porque não temos as mesmas referências e, por isso, quando eu falo com pessoas chinesas aquilo que ouço das suas referências europeias claro que são imensos clichés, mas é o mesmo para os europeus quando falam da Ásia ou da China, claro.

E o que é que está a pensar trazer para Macau para reverter esta tendência que diz encontrar?

A Alliance Française não é um instituto francês que é mais direccionado para as elites. A Alliance Française é mais popular, é para toda a família. A Alliance Française não está aqui para escolher o seu público, tem de criar uma ligação com as pessoas e com as comunidades locais e procurar adaptar-se e responder às necessidades. Tem de existir um equilíbrio entre aquilo que as pessoas sabem e ficariam contentes em ver mas também entre o que não conhecem e gostariam de descobrir. Nós também estamos aqui para isso. Nós ainda estamos a trabalhar para o programa cultural deste ano porque estamos muito atrasados devido à má transição que houve entre o antigo director e eu próprio. Perdemos imenso tempo e, por isso, o programa cultural para 2018 ainda não está concluído.

Devido a esta transição entre si e o antigo director, Xavier Garnier, em que a Alliance Française ficou sem direcção desde Julho, vai procurar manter praticamente as mesmas actividades do ano passado ou, mesmo assim, ainda vai introduzir algumas mudanças?

É devido a este atraso que não vão acontecer muitas coisas em Janeiro, Fevereiro e talvez Março. Nós vamos perder dois ou três meses devido a essa transição, por isso acho que vamos começar a sério em Abril.

E já tem uma ideia da programação com que vão começar?

Na verdade, não. Tenho muitos projectos mas ainda não contactei os artistas. O que posso dizer é que estamos a tentar encontrar um equilíbrio para chegar a vários públicos. Precisamos de eventos para a família, para que os pais possam vir com as suas crianças, precisamos de música, de exposições. Precisamos de diversificar e tentar criar uma imagem mais completa daquilo que é a cultura francesa. Também quero contactar mais com as universidades para trazer palestrantes. Queria trazer pelo menos dois ou três palestrantes este ano a Macau. Já temos diferentes propostas sobre diferentes tópicos, um sobre moda, que seria uma óptima combinação para alguns departamentos de moda de universidades, e outro sobre literatura, com uma senhora que tem um doutoramento em literatura francesa.

E está já em contacto com estas duas pessoas?

Eu já estou em contacto com muitos artistas mas isto leva o seu tempo porque temos que fazer coincidir a disponibilidade com os locais e com o orçamento. Por enquanto ainda não tenho a certeza do que pode acontecer. Também estou em contacto com um artista contemporâneo, um designer, que cria instalações e desenvolve trabalhos multimédia. Quando se pensa em cultura francesa, muitas pessoas pensam em pessoas que já estão mortas ou em arte antiga, mas a Europa não está morta. Existem muitos criadores jovens e artistas jovens em todos os tipos de arte e domínios, não só em França mas também em Espanha, em Itália, na Alemanha, em todo o lado. Penso que é importante oferecer as duas coisas. Podemos ter um concerto clássico de piano, também temos o Festival de Música Barroca, mas também acho que é importante encontrar um equilíbrio e mostrar às pessoas que estamos vivos na Europa, que existem coisas novas a acontecer na Europa.

Voltando um pouco atrás ao que disse sobre a ligação que deve existir entre a Alliance Française e as comunidades locais. Ao chegar a Macau, encontrou esta conexão?

Penso que podemos fazer melhor. Não acho que exista uma ligação suficiente entre a Alliance Française e as comunidades locais. Acho que a Alliance Française tem de ser mais dinâmica. É apenas a primeira sensação, mas eu não encontrei esta ligação entre a Alliance Française e as comunidades locais e eu acho que é uma pena porque – e é por isto que eu trabalho para a Alliance Française – a Alliance Française é uma organização sem fins lucrativos. Uma pessoa não trabalha para a Alliance Française por motivos de carreira ou pelo salário. Uma pessoa trabalha para a Alliance Française porque acredita no que faz que é educação e interculturalidade. Para mim isto é o mais importante e para responder à sua pergunta não, eu não encontrei isso aqui. Eu acho que nós fazemos muitas coisas boas mas não estamos ligados às pessoas. Por enquanto, eu acho que ainda não alcançamos isso mas é difícil. Eu estive numa grande Alliance Française em Xangai e se me fizesse a mesma pergunta lá a resposta seria praticamente igual. É difícil fazer esta ligação com as pessoas mas não pelas mesmas razões.

Esperava encontrar a Alliance Française de Macau numa posição ou situação diferente?

Não, eu não esperava nada. Eu cheguei com uma mente aberta. Não conhecia Macau, esta foi a minha primeira vez aqui. Na verdade, eu escolhi vir para Macau por razões pessoais e não profissionais. Para ser sincero, eu hesitei muito porque conhecia apenas os maus clichés acerca de Macau. Quer dizer, não são clichés, é a realidade.

Está a referir-se apenas ao jogo?

Ao jogo, à prostituição, à parte da cidade do pecado de Macau. Eu pensava que talvez este não fosse o melhor ambiente para uma família, mas vim como turista para perceber se estava errado e, na verdade, eu estava errado porque sim, tudo o que eu disse existe e está aqui mas se não o quiseres ver não o vês. Voltando à sua questão, eu não tinha nenhuma expectativa acerca do trabalho. Claro que eu sabia que esta era uma Alliance muito pequena, sem comparação com a de Xangai. Xangai tem 120 funcionários e aqui somos oito. Xangai tem quatro mil alunos e aqui temos 900 por ano. É totalmente diferente, mas isto também não quer dizer que eu tenha vindo para me reformar. Não quer dizer que o desafio não seja interessante nem que não há nada para fazer. Na verdade, há muitas coisas para fazer, até acho que está tudo por fazer. Daqui a dois anos, o que eu vejo são muitos mais programas educacionais, mais miúdos a correr aqui à volta. Em segundo lugar, quero ver mais vida na Alliance Française. Este escritório está um bocado morto por isso temos que trazer vida para a Alliance Française e para isso acontecer existem diferentes soluções [como] ter cursos e workshops e encontros com as comunidades locais aqui. Este é outro ponto importante porque até agora a maioria dos nossos eventos culturais aconteciam lá fora mas, por vezes, podemos ter uma ou outra coisa a acontecer aqui.

“Fiquei surpreendido por não haver cinema francês em Macau”

Na vertente cinematográfica, William Bascaule pretende retomar a extensão a Macau do festival “Premiers Plans”, iniciada em 2014 e interrompida no último ano. Este evento, sediado na pequena cidade francófona de Angers, foi pensado para dar a conhecer ao público os primeiros trabalhos de realizadores e já trouxe a Macau alguns cineastas para conduzir workshops. Ao PONTO FINAL, o director da Alliance Française revelou que já retomou o contacto com o responsável pelo festival que se mostrou aberto à ideia de reatar esta relação. “Não sei quando nem se vamos ser capazes de fazer isto, mas vou tentar”, garantiu.

Ainda neste capítulo, Bascaule revelou a intenção de trazer também a Macau parte da programação do Festival de Cinema Francês de Hong Kong. “Este é um grande evento que acontece em Hong Kong, e em Macau nós não temos nada e eu não percebo porquê. Com tantas exibições e tantos realizadores a virem para Hong Kong que está apenas a uma hora de ferry, porque não? Eles também podem vir cá. Talvez não todos mas podemos ter algumas exibições e alguns realizadores a virem cá para se encontrarem com o público”.

Dos planos futuros de William Bascaule faz ainda parte uma possível parceria com a Cinemateca Paixão, contacto este que foi também já iniciado para a exibição de filmes franceses. Para este projecto, o dirigente conta com uma outra ligação, com a distribuidora de cinema francófono IFC Entertainment. “Eu entrei em contacto com um local chamado Cinemateca Paixão, que é um óptimo espaço, bastante acolhedor e as pessoas responsáveis foram bastante simpáticas. Também estamos em contacto com uma plataforma de cinema chamada IFC, o que significa que podemos trazer muitos filmes franceses”, revelou.