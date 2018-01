Pereira Coutinho volta a questionar Governo sobre empréstimo de 212 milhões de patacas à Viva Air

José Pereira Coutinho voltou a interpelar o Governo sobre a recuperação do empréstimo de cerca de 212 milhões de patacas à companhia aérea Viva Air que remonta a 2008 e 2009. O deputado quer saber quem vai assumir responsabilidades políticas e disciplinares – decorrida quase uma década dos empréstimos concedidos pelo Executivo – e se o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) “cumpriu com rigor as suas atribuições”.

Pereira Coutinho aponta no documento que a única informação facultada pelo Governo partiu da Direcção dos Serviços de Economia (DSE) “que não mais adiantou [para além] de que se encontram a envidar esforços na recuperação do dito empréstimo proveniente do erário público”.

“Ninguém contesta as razões do empréstimo à Viva Air em 2008 e 2009. O que os cidadãos e contribuintes reclamam tem a ver que não obstante a existência de fiadores e emissão de livranças, o Governo continua a não conseguir recuperar os elevados empréstimos”, escreveu o deputado. “Que medidas foram ou vão ser implementadas pelo Governo para que casos semelhantes não voltem a repetir nomeadamente não obstante a existência de fiadores e livranças emitidos, os empréstimos continuem a ser irrecuperáveis?”, questionou.

Em Fevereiro de 2013, José Pereira Coutinho já havia interpelado o Governo, tendo o ex-director da DSE mencionado, em resposta, que “o apoio financeiro só pode ser concedido pelo FDIC [Fundo Desenvolvimento Industrial e de Comercialização], após rigorosos procedimentos de verificação, aos pedidos de apoio cujos projectos e acções possam contribuir para o desenvolvimento económico de Macau”.

O deputado questiona, então, “se o FDIC cumpriu com rigor as suas atribuições, mobilizando recursos financeiros com prudência e após rigorosos procedimentos de verificação foram feitos os empréstimos provenientes do erário público, então quais as razões do lamentável caso de [não recuperação] do empréstimo montante de 212 milhões de patacas?”. J.F.