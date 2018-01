Os lugares e as emoções de Julie Byrnes, em Fevereiro, no LMA

A cantora e compositora Julie Byrnes vai estar em Macau para um concerto no Live Music Association (LMA), no dia 8 de Fevereiro, a partir das 21h30.

Joana Figueira

Macau será ponto de paragem na digressão internacional de Julie Byrne, cantora e compositora americana que acolhe o ouvinte e o convida a uma viagem pouco agitada por lugares e sensações. Foi da guitarra do pai que Julie resgatou as raízes para o ‘folk’ que hoje oferece a um público que se expande a par da evolução consistente que afirma a cada novo trabalho. Os críticos encontram-lhe uma voz de rara elegância que propõe um ‘folk’ atmosférico e transparente, e é isso que Julie Byrnes traz, no próximo dia 8 de Fevereiro, ao Live Music Association (LMA).

“Macau continua a ter falta de concertos pequenos com este tipo de artistas mais alternativos distantes da grande indústria do entretenimento. É isto que procuramos”, disse ao PONTO FINAL Vincent Cheang, fundador e gerente do espaço LMA, sobre a vinda de Byrnes.

A cantora e compositora lançou a sua carreira musical em 2012 com o EP “You Would Love It Here”, seguindo-se no ano seguinte o homónimo “Julie Byrne”. A sonoridade do álbum de estreia “Rooms With Walls & Windows” (Ba Da Bing Records), em 2014, colocou-a entre nomes como Vashti Bunyan, Joni Mitchel, Cat Power ou Julia Holter; e, em 2017, “Not Even Happiness” (Ba Da Bing Records) recebeu reconhecimento internacional dos críticos musicais pelo ‘folk’ contemporâneo nele invocado.

“Escrever surge de um processo natural de mudança e crescimento. Demorei até este ponto para ter a capacidade de expressar a minha experiência do tempo da minha vida de onde estas músicas vieram”, disse Julie Byrne ao jornal The Guardian, em 2017.

“O título do álbum [‘Not Even Happiness’] surgiu de uma carta que escrevi a um amigo depois de uma viagem a Riis Park’s ‘The People’s Beach’… Foi a primeira tarde quente do ano. Caminhei ao longo do Atlântico ao mesmo tempo que a Terra se tornava viva perante o Sol. Havia uma sensação palpável de urgência de tudo. Senti-o em mim própria também e lembro-me de pensar que não trocaria aquele sentimento por nada, nem por felicidade”, explica a artista na mesma entrevista.

A passagem por Macau integra a digressão mundial que arrancou no dia 11 deste mês em Seattle, nos Estados Unidos da América. Antecede a incursão pela China – Byrnes vai estar em Pequim e em Xangai – e Austrália. Segue-se, a Macau, Singapura, Kuala Lumpur, Banguecoque, e Knoxville, para o Big Ears Festival.

Buffalo – onde nasceu e cresceu –, Pittsburgh, Chicago, Seattle, Nova Orleães, Northampton e Massachusetts foram casa ao longo dos últimos anos para Byrnes, nascida em 1990, que se entregou a uma vida nómada aos 18 anos quando deixou a sua cidade natal.

Byrne estudou Ciências do Ambiente e, em 2016, trabalhou no Central Park, em Nova Iorque, como guarda-florestal. “[Eu] acabei por olhar para ele como um santuário, não apenas para os nova-iorquinos experienciarem a sua conexão com a natureza mas também para que a vida selvagem ali se refugie. E ao mesmo tempo que a vizinhança envolvente não reflicta o mesmo etos, os parques pertencem realmente às pessoas de Nova Iorque e o departamento dos parques apoia essa missão”, disse em entrevista à Stereogum.