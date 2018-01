Macau pode vir a ser retirado da lista negra da UE de paraísos fiscais ainda este mês

A possibilidade de Macau sair da lista negra de países considerados paraísos fiscais pela União Europeia está em cima da mesa. A informação foi adiantada pela TDM – Rádio Macau, que aponta que a mudança poderá ser efectivada na próxima reunião do Conselho Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, marcada para o próximo dia 23.

Macau pode vir a ser retirado da lista de 17 jurisdições classificadas pela União Europeia como paraísos fiscais. Na origem do recuo está o facto de o Governo local se ter comprometido, junto das instituições europeias e depois de divulgada a lista no dia 5 de Dezembro, com um prazo para ratificar e aplicar a Convenção Multilateral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em matéria fiscal, avançou ontem a TDM – Rádio Macau.

À mesma emissora, uma fonte não identificada da União Europeia apontou que a decisão de retirar Macau da lista de jurisdições pode vir a acontecer na próxima reunião do Conselho Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, agendada para o próximo dia 23.

A inclusão do território na lista negra de paraísos fiscais foi justificada com o facto de Macau não ter ratificado a Convenção da OCDE sobre assistência mútua administrativa em matéria fiscal e, em particular, por não se ter comprometido a resolver estes assuntos até 31 de Dezembro de 2018.

A TDM – Rádio Macau aponta ainda que a retirada de Macau do grupo de 17 jurisdições consideradas paraísos fiscais indica que o território pode vir a ser incluído numa “lista cinzenta” que, actualmente, inclui países e jurisdições como a vizinha Hong Kong, a Turquia ou a Suíça, que já se comprometeram a conduzir algumas alterações em matéria fiscal. Os critérios anunciados pelo Conselho Europeu apontam que as chamadas economias desenvolvidas têm seis meses para concretizar as reformas prometidas ao mesmo tempo que as economias em desenvolvimento têm até um ano.

Depois do anúncio da inclusão de Macau, o Governo local reagiu considerando que a classificação pela União Europeia como uma das 17 jurisdições não cooperantes para fins fiscais foi “uma decisão unilateral e parcial” e que “não corresponde à situação real” da RAEM.

Em comunicado, o gabinete do porta-voz do Executivo reiterou na altura que a região “não é absolutamente um alegado ponto de fuga e evasão fiscal ou um paraíso fiscal” e que, “pelo contrário, tem vindo a cooperar de forma activa com a sociedade internacional, incluindo a União Europeia e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no sentido de combater, em conjunto, a fuga e evasão fiscal transfronteiriça e de promover a justiça tributária”.