Macau fecha 2017 com subida de 3,1 por cento nas reservas cambiais

As reservas cambiais de Macau atingiram 162,3 mil milhões de patacas em Dezembro de 2017, foi ontem anunciado. Segundo estimativas preliminares, divulgadas pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), o valor de Dezembro traduz um aumento de 3,1% em relação aos dados rectificados do mês anterior.

A taxa de câmbio efectiva da pataca – que mede as paridades cambiais contra as divisas dos principais parceiros comerciais, ponderadas pelas suas quotas relativas do comércio – foi de 104,1 em Dezembro de 2017, reflectindo uma descida de 0,53 e 6,05 pontos, respectivamente, em termos mensais e em termos anuais homólogos. Tal significa que, globalmente, a pataca, que se encontra indexada ao dólar de Hong Kong e, por essa via, ao dólar norte-americano, caiu relativamente às moedas dos principais parceiros comerciais de Macau.