Governo oferece 137 bolsas de mérito para estudos pós-graduados no próximo ano lectivo

O Executivo vai atribuir 137 bolsas de mérito para estudos pós-graduados no ano lectivo 2018/2019, cujos valores oscilam entre 51.000 e 80.000 patacas, foi ontem anunciado. Segundo um despacho do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, publicado em Boletim Oficial, encontram-se disponíveis duas bolsas de mérito para os alunos de cursos integrados de licenciatura e mestrado no montante anual de 51.000 patacas e 105 para cursos de mestrado, no valor anual de 58.000 patacas.

No caso dos cursos integrados de mestrado e doutoramento, prevê-se a atribuição de cinco bolsas de mérito no montante anual de 70.000 patacas. Para os cursos de doutoramento, há 25 bolsas de mérito no valor anual de 80.000 patacas. Relativamente ao actual ano lectivo (2017/2018), existem mais dez bolsas de mérito a atribuir – mais cinco nos cursos de mestrado e mais cinco nos de doutoramento -, mas mantêm-se as verbas a conceder.