Governo critica “opiniões não objectivas” dos cidadãos sobre cibersegurança

O gabinete de Wong Sio Chak não ficou satisfeito com opiniões manifestadas por alguns cidadãos no decorrer de consultas públicas sobre a lei de cibersegurança, considerando que representaram ideias “não objectivas com os factos” que resultam em distorções.

O Governo emitiu ontem um comunicado a condenar a conduta dos cidadãos durante duas sessões de consulta pública sobre a lei de cibersegurança, que tiveram lugar a 13 e 14 de Janeiro. De acordo com o gabinete do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, houve mais de uma centena de cidadãos que participaram em ambas as sessões, sendo que 30 deles expressaram as suas opiniões.

De acordo com o Executivo, a maioria dos intervenientes mostrou concordância com a necessidade de elaborar a referida lei, tendo alguns dos presentes considerado que “este momento para iniciar o trabalho de legislação está atrasado”.

A nota do Governo lamenta que alguns cidadãos tenham aproveitado as sessões para “manifestarem opiniões não objectivas com os factos”. No entender do Executivo, a atitude dos residentes não beneficiou o melhoramento do conteúdo da lei, como era esperado, lembrando que alguns dos aspectos mencionados mereceram a concordância dos cidadãos, que se expressaram de forma favorável aos conteúdos discutidos, como a necessidade de fornecer a identidade na aquisição de cartões telefónicos pré-pagos.

Entre os aspectos que já geraram controvérsia está a proposta de criação do Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança, que deverá operar de forma ininterrupta 24 horas por dia sob a coordenação da Polícia Judiciária. De acordo com o Governo, o centro irá “monitorizar o tráfego de dados informáticos entre as redes dos operadores das infra-estruturas críticas e a internet”. Entre as “infra-estruturas críticas” contam-se os serviços e abastecimento de água e fornecimento de energia, por exemplo, ou a teledifusão e radiodifusão.

Caso venha a ser necessário, o Governo pretende que exista a possibilidade de supervisionar em tempo real a dimensão do fluxo dos dados e as características dos datagramas com a finalidade de prevenir, detectar e combater os ataques e invasões cibernéticos. Está ainda previsto o “dever de colaboração” relativamente à prevenção e investigação de incidentes de cibersegurança.