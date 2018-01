Fringe: No movimento da dança, o folclore da Sardenha e do País Basco

O Antigo Tribunal recebe entre hoje e amanhã, às 20 horas, o espectáculo de dança “Idiot – Syncrasy”, assinado pelos coreógrafos e bailarinos Igor Urzelai e Moreno Salinas, e enquadrado na 17ª edição do Festival Fringe, que decorre até 21 de Janeiro. Para os dois intérpretes e criadores, sediados em Londres, “o movimento é o melhor meio para comunicar ideias.

Inspirados pelas tradições folclóricas da Sardenha e do País Basco, de onde os artistas são originários, eles pulam – tanto literal como metaforicamente – para explorar a nossa capacidade de perseverar, cuidar e esperar”, pode ler-se na página electrónica do festival. Uma performance que se apresenta num palco projectado com simplicidade: “É poderosa, séria, mas também brincalhona, e demonstra as mais puras aspirações da natureza humana”, acrescenta a mesma nota. Os bilhetes para o espectáculo, de aproximadamente uma hora, têm o preço de 120 patacas.