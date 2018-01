Fraude por telefone migra para o WeChat

Os grupos responsáveis pela recente onda de fraudes por via telefónica têm um novo método para contactar potenciais vítimas, agora através da aplicação móvel WeChat, avisa a Polícia Judiciária (PJ) num comunicado. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, as autoridades da província vizinha de Cantão receberam queixas de pessoas que foram convidadas a adicionar perfis no WeChat identificados como “agente da polícia” ou “procurador”, que mais tarde enviavam mensagens de voz semelhantes às usadas nas fraudes por via telefónica.

Segundo o comunicado, os burlões exigem ainda às vítimas para redireccionar todas as chamadas para um número externo e cancelar as notificações de SMS. A PJ acredita que o objectivo é impedir que as vítimas recebam chamadas ou mensagens da família ou amigos a avisar sobre este tipo de fraude. Embora ainda não tenha surgido qualquer queixa deste género em Macau, as forças de segurança apelam à população para estar atenta e denunciar qualquer tentativa de fraude.