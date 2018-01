DSEJ celebra 25º aniversário da Lei Básica com evento destinado a estudantes e jovens locais

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) quer promover uma melhor compreensão sobre a Lei Básica junto dos jovens. O aniversário de 25 anos vai ser assinalado com um espectáculo apresentado em duas sessões no Pavilhão I do Fórum de Macau.

Permitir a compreensão da Lei Básica aos estudantes e jovens locais é o propósito do espectáculo de comemoração do 25º aniversário da promulgação daquele diploma. A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) organiza o evento a ter lugar nos dias 3 e 4 de Fevereiro, no Pavilhão I do Fórum de Macau, que vai contar com a participação de mais de 500 estudantes e jovens oriundos de 54 escolas e 11 associações do território.

O Espectáculo Escolar e da Juventude em Comemoração do 25º Aniversário da Promulgação da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau vai reunir elementos que integram “teatro, dança, música, artes marciais, artes folclóricas e efeitos audiovisuais de multimédia, com uma nova interpretação dada pelos estudantes e jovens, representando o papel e o significado importantes da promulgação e da implementação da Lei Básica no desenvolvimento social de Macau”, disse ontem a chefe substituta do Departamento de Juventude da DSEJ, Cheong Man Fai, em conferência de imprensa.

O espectáculo terá duas sessões: no dia 3 de Fevereiro com uma sessão destinada a estudantes e, no dia seguinte, com uma sessão destinada ao público. Estão disponíveis 1500 lugares e os cidadãos podem efectuar o registo para o sorteio dos bilhetes na página electrónica da DSEJ, entre os dias 16 e 22 deste mês. Os bilhetes dos seleccionados poderão ser levantados entre os dias 24 e 29.

O evento, com um orçamento de 8,2 milhões de patacas, é organizado pela DSEJ em colaboração com a Associação de Divulgação da Lei Básica de Macau, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, o Instituto do Desporto, a Associação de Educação de Macau, a Associação das Escolas Católicas de Macau e a Associação Educativa da Função Pública de Macau. J.F.