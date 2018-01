Aumento do subsídio de nascimento para a função pública terá impacto de quase dois milhões no erário público

O aumento do subsídio de nascimento para a função pública para as 5.100 patacas, cuja entrada em vigor está prevista para 1 de Abril, terá um impacto de cerca de 1,95 milhões de patacas nos cofres públicos. Este valor foi calculado tendo por referência os 1.535 subsídios de nascimento atribuídos aos funcionários públicos em 2016, que representaram uma despesa na ordem dos 7,82 milhões de patacas. Estes números foram ontem apresentados pela secretária para a Administração e Justiça, no decorrer da reunião da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, e dizem apenas respeito aos subsídios de nascimento previstos para a função pública.

Os números ontem apresentados por Sónia Chan não contemplam o impacto financeiro que terá o aumento do subsídio de nascimento atribuído pelo Fundo de Segurança Social (FSS), actualmente fixado em 1.957 patacas, para as cinco mil. O aumento de ambos os apoios está previsto entrar em vigor a 1 de Abril mas apenas aquele concedido pelo FSS terá efeitos retroactivos a 1 de Janeiro. Com esta decisão, anunciada na semana passada, o fundo estima que serão abrangidos mais sete mil bebés.

Segundo explicou ontem Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente, “a secretária, como representante do Governo, vai também ajustar a entrada em vigor da lei, ou seja, esta lei vai ter efeitos retroactivos a 1 de Janeiro para se coadunar também com a data da produção de efeitos do subsídio de nascimento a atribuir no âmbito do regime de segurança social, para que as entradas em vigor sejam em simultâneo”.

Os membros da comissão quiseram também saber que outras medidas, para além deste aumentos, tem o Executivo previsto para incentivar o aumento da taxa de natalidade e atenuar o problema do envelhecimento populacional. “Para além desse apoio financeiro e económico para incentivar a taxa de natalidade, o Governo também dispõe de medidas e políticas como os 15 anos de escolaridade médica gratuita e a assistência médica gratuita”, explicou ainda Vong Hin Fai. CVN