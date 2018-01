Antigo vice-presidente do IC enfrenta novo julgamento

Stephen Chan, antigo vice-presidente do Instituto Cultural (IC), vai voltar a sentar-se no banco dos réus por abuso de poder, segundo um acórdão de 14 de Dezembro, mas que apenas ontem foi tornado público. O Tribunal de Segunda Instância (TSI) decidiu reenviar o processo para novo julgamento por considerar que o Tribunal Judicial de Base (TJB) cometeu “erro notório na apreciação da prova” ao ilibar o antigo responsável.

O TJB decidiu, em Maio de 2016, que não existiam provas suficientes para condenar o antigo responsável do organismo agora liderado por Cecília Tse, depois de Stephen Chan ter sido alvo de uma investigação conduzida pelo Comissariado Contra a Corrupção. Sobre o ex-vice presidente do Instituto Cultural recaía a acusação de ter ajudado um irmão a vencer um concurso público relativo a contratos de prestação de serviços de manutenção tanto na Biblioteca Central como na Casa do Mandarim.

O Ministério Público recorreu, pedindo a condenação do arguido a pena de prisão “não inferior a um ano”, e o TSI deu-lhe razão. Os juízes concluíram que a primeira instância errou, sublinhando que Stephen Chan não pediu escusa como presidente da comissão de selecção e que revelou ao irmão mais novo o valor dos orçamentos oferecidos por outros candidatos. Isto permitiu à empresa onde trabalhava o irmão não apenas ganhar a adjudicação para a fase experimental, mas também garantir a manutenção dos equipamentos da Biblioteca Central por mais cinco vezes.

O processo volta, assim, à estaca zero, com o caso a ser reenviado para o TJB. O novo julgamento, cuja data ainda não foi marcada, vai estar a cargo de um tribunal colectivo formado por juízes que não tomaram parte na decisão inicial. VQ