Wong Sio Chak exige revisão das medidas de supervisão da prisão de Coloane

Wong Sio Chak ordenou a revisão das medidas de supervisão do Estabelecimento Prisional de Coloane, depois de conhecido o caso de dois indivíduos em prisão preventiva suspeitos de manterem comunicação, através de telemóvel, com um outro indivíduo no exterior do estabelecimento prisional por motivos de tráfico de droga. O secretário para a Segurança não exclui a instauração de procedimento criminal caso o pessoal da Direcção dos Serviços Correccionais esteja envolvido.

Joana Figueira

A Direcção dos Serviços Correccionais (DSC) vai rever a gestão de segurança e as medidas de supervisão do Estabelecimento Prisional de Coloane. A ordem foi dada pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, que quer ainda que a DSC tome medidas para “colmatar as lacunas existentes” na fiscalização e controlo exercido sobre os reclusos, “a fim de combater de modo sério e eficaz todas as actividades ilegais”. As indicações, divulgadas em comunicado este sábado, foram dadas depois de ter sido tornado público o caso que envolve dois presos preventivos da prisão de Coloane, “suspeitos de instigar um outro indivíduo, através de telemóvel, para tráfico de droga”.

O terceiro indivíduo envolvido é um residente local de 18 anos, detido por tráfico de cocaína. A TDM – Rádio Macau avançou que, de acordo com a Polícia Judiciária (PJ), o traficante estava ao serviço dos outros dois elementos já detidos pelas autoridades e em prisão preventiva, que continuavam a conduzir o tráfico de droga através de um telemóvel que conseguiram levar para as respectivas celas prisionais.

O secretário para a Segurança exigiu que a DSC melhore a sua colaboração com a investigação da PJ, por forma a averiguar a origem e os motivos pelos quais o telemóvel foi ilegalmente transportado para o interior das instalações prisionais. Segundo o comunicado do Gabinete do secretário para a Segurança, “caso se verifique o envolvimento do pessoal da DSC no caso a que nos vimos referindo, o mesmo será objecto de tratamento sério, não se excluindo, entretanto, a instauração do procedimento criminal nos termos da lei”.

Já a Direcção dos Serviços Correccionais (DSC) afirmou prestar “elevada atenção ao caso”. Para além de “cooperar activamente com a Polícia Judiciária nas investigações, já instaurou processo de inquérito interno no sentido de esclarecer a origem da entrada do telemóvel na prisão, caso envolva qualquer infracção ou ilicitude, por parte dos trabalhadores, a Direcção irá repreendê-los severamente conforme a Lei, não tolerando a existência de qualquer ovelha negra”, refere o organismo em nota de imprensa. O mesmo serviço governamental indicou que vai introduzir um sistema para bloqueamento do sinal de telemóvel nas instalações.

Para além da “revisão de forma completa e profunda à gestão de segurança e às medidas de supervisão da prisão”, a DSC aponta ainda que vai “verificar a existência ou não de lacuna nos trabalhos de supervisão quanto à entrada e saída de pessoal e de materiais nas zonas prisionais, reforçar a força de vigilância e controlo dos reclusos, intensificar continuadamente a educação de integridade e trabalhos de prevenção do pessoal”.

O Gabinete de Wong Sio Chak determinou também que “todo o pessoal da DSC deve manter-se sempre atento em relação aos diversos factores que influenciam a segurança e a estabilidade interna e externa do EPC [Estabelecimento Prisional de Coloane], a fim de garantir de forma eficaz a gestão ordenada e o controlo de segurança das celas, elevando o nível da gestão interna e garantindo que o pessoal seja imparcial e íntegro no desempenho das suas funções”.