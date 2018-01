Vong Hin Fai rejeita “tentativa de criar pressão”

O deputado Vong Hin Fai defendeu que a proposta apresentada por ele e Kou Hoi In para impedir recursos sobre suspensões de mandatos tem apenas como objectivo tomar uma posição política e não pretende violar a independência judicial. Em declarações ao canal chinês da Rádio Macau, o jurista alegou que as regras do regimento da Assembleia Legislativa (AL) exigem uma tomada de posição face ao recurso apresentado pelo deputado Sulu Sou junto do Tribunal de Segunda Instância, que envolve a AL.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, Sulu Sou acusou Vong Hin Fai e Kou Hou In de “tentar interferir na independência dos tribunais, dizendo a um tribunal – que foi chamado para decidir se isto [a suspensão] foi ou não um acto político – que isto é um acto político”. Uma posição partilhada pelo advogado Sérgio de Almeida Correia, que critica aquilo que chama de “tentativa de criar pressão e condicionar a liberdade de apreciação dos juízes”.

Sulu Sou avisou ainda que, se a Assembleia aprovar esta proposta, estaria “a tentar resolver uma disputa na qual a própria AL é uma das partes”, o que iria fazer com que “o sagrado princípio da igualdade perante a justiça (…) fosse diluído”. Sérgio de Almeida Correia desvaloriza a proposta, por acreditar que “não vai ter efeitos legais nenhuns”, sobretudo porque o recurso apresentado junto dos tribunais tem como alvo não a decisão política mas os procedimentos tomados pela AL durante o processo de suspensão de Sulu Sou.

O deputado suspenso lamentou ainda que a proposta de resolução inclua efeitos retroactivos, até 20 de Dezembro de 1999, o dia da transição de administração. “É um bem conhecido requerimento do Estado de Direito que a lei não deve ser retroactiva. A AL estaria a abrir um triste precedente,” alertou Sulu. Sérgio de Almeida Correia concorda que esta proposta vai “desacreditar” a Assembleia, sobretudo porque “as leis não são feitas para casos concretos, com excepção de autocracias”. VQ